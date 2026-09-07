INGESA realiza casi 300 asistencias sanitarias a inmigrantes en Ceuta en las últimas 24 horas

Guardar

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha realizado en Ceuta 283 asistencias sanitarias a inmigrantes en las últimas 24 horas, mientras que la ocupación de camas del Hospital Universitario de Ceuta es del 51 por ciento, según ha informado en un comunicado.

Así, entre las 09.00 de la mañana del domingo y la misma hora de este lunes, se han practicado 140 asistencias en Atención Primaria. De estas, 91 fueron en el Centro de Salud de Otero y 23 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria. Además, se practicaron 41 traslados en ambulancia. La mayoría, 27, fueron de Soporte Vital básico. Diez fueron de Transporte No Asistido y las restantes fueron de la Unidad Móvil de Emergencias (tres) y una de la Ambulancia que Cruz Roja ha puesto en funcionamiento para estos días.

PUBLICIDAD

En el Hospital Universitario se han prestado 143 atenciones. En la actualidad, hay seis pacientes ingresados en el Área Quirúrgica, 4 en Hospitalización Médica y 2 en Obstetricia. En cuanto a las asistencias en puntos extraordinarios, se han producido cinco Ortopantomografías, sin presentarse ninguna en la Playa del Trampolín en las últimas horas.