Ayuso y Mas en hombres y Mavi García y Blasi en mujeres en los equipos del Mundial

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Sevilla, 7 sep (EFE).- Juan Ayuso y Enric Mas en hombres y Mavi García y Paula Blasi en mujeres serán los lideres del equipo español que disputarán los Mundiales de Montreal entre el 20 y 27 de septiembre.

Alejandro Valverde, seleccionador nacional anunció la lista compuesta por Juan Ayuso, Carlos Verona. Enric Mas, Raúl García, Romeo, Marcel Camprubi, Igor Arrieta y Markel Beloki. Para la contrarreloj contará con Iván Romeo y Pablo Castrillo.

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La selección femenina de Gema Pascual será la compuesta por Mavi García, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martín, Usoa Ostolaza y Sandra Alonso.

Para la contrarreloj femenina las elegidas son Paula Blasi y Mireia Benito.