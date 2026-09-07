07/09/2026 Asturias impulsa un proyecto con el Biobío chileno para abordar la transición de las cuencas mineras. El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha presentado este lunes un proyecto de fortalecimiento académico, cultural y de participación ciudadana en la región chilena del Biobío, una iniciativa impulsada desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que cuenta con una partida de 30.000 euros para esta anualidad. POLITICA PRINCIPADO

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El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha presentado este lunes un proyecto de fortalecimiento académico, cultural y de participación ciudadana en la región chilena del Biobío, una iniciativa impulsada desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que cuenta con una partida de 30.000 euros para esta anualidad.

La iniciativa, articulada junto a la Universidad de Oviedo, busca generar sinergias entre los procesos de transición socioeconómica del Biobío y de las cuencas mineras asturianas, incluye la celebración del Congreso internacional Paisajes postindustriales y transiciones en las cuencas mineras de Asturias (España) y del Biobío (Chile), que tendrá lugar en el Campus Universitario de Mieres del 10 al 12 de septiembre.

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Incorpora una dimensión académica, cultural y ciudadana y parte, según ha explicado Ponte, de la constatación de las similitudes existentes entre las cuencas del Caudal y del Nalón y la región del Biobío, pero también de las diferencias entre ambos territorios, para analizar las formas de afrontar la reconversión y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales.

Ponte ha resumido el planteamiento de la iniciativa en una idea: "orgullo del pasado minero y ahora pensando ya en prosperidad ecológica".

La colaboración ha incluido ya una estancia académica de la profesora de la Universidad de Oviedo Irene Díaz Martínez en la región del Biobío, donde ha desarrollado trabajo de campo y ha analizado las iniciativas comunitarias y culturales de Lota y Coronel.

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Díaz ha destacado la capacidad de organización social de estos territorios y, particularmente, el protagonismo de las mujeres en la reivindicación del patrimonio y la justicia ambiental. Su trabajo ha contribuido a incorporar al proyecto una perspectiva de intercambio entre experiencias del norte y del sur y a reforzar su dimensión social más allá del ámbito estrictamente académico.

CONGRESO INTERNACIONAL PAISAJES POSTINDUSTRIALES

El congreso internacional que comienza este jueves ha estructurado sus contenidos en tres grandes ejes: patrimonio común alrededor de la minería, con propuestas sobre recuperación patrimonial, participación comunitaria y desarrollo económico y social; cómo encarar la desindustrialización, con especial atención a las comunidades, la economía moral, la justicia social y ambiental y el papel de las mujeres; y el arte y la creación cultural alrededor de la minería, con aportaciones sobre literatura, cine, fotografía, poesía y artes plásticas.

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El programa reunirá a investigadores y representantes académicos, institucionales y sociales de Asturias y Chile. Entre los participantes figurarán especialistas de las universidades de Oviedo, Biobío, Chile y Bochum, así como distintas organizaciones culturales y comunitarias de Lota y Coronel.