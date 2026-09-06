Vecinos de Ribadedeva se movilizan en apoyo al Festival de Danza para evitar su marcha tras diez años

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Vecinos de Ribadedeva se han movilizado en los últimos días para que el Festival Iberoamericano Ribadedeva En Danza (Fibred) no tenga que abandonar el concejo en el que nació y en el que lleva diez años desarrollándose.

La décima edición del certamen, celebrada entre el 16 y el 30 de agosto con un gasto superior a los 50.000 euros, ha dejado pendientes pagos que la organización busca liquidar para garantizar la edición de 2027. Tras el anuncio inicial de estudiar nuevas sedes debido a la falta de ayudas institucionales, los residentes del municipio han comenzado a aportar fondos y a difundir la campaña de micromecenazgo abierta en 'Goteo' para lograr la permanencia del proyecto en el concejo.

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"Nada me haría más ilusión que poder decir que fue la propia gente de Ribadedeva la que consiguió que el Festival pudiera seguir celebrándose aquí. El Encuentro nació en Ribadedeva, ha crecido aquí durante diez años y su historia está ligada a sus pueblos, a sus espacios y, sobre todo, a su gente", ha afirmado la directora del FIBRED, María Herrera, y ha asumido el compromiso concreto de mantener en el concejo la XI edición del Encuentro Con Los Maestros y el FIBRED 2027 si se alcanza el "objetivo óptimo" en la plataforma Goteo.