Un tribunal condena a muerte a doce personas, entre ellas una presentadora de televisión, por cargos de drogas

Guardar

Un tribunal de Egipto ha condenado a muerte a doce personas, entre ellas una presentadora de televisión, en el marco de un proceso sobre las actividades de una banda criminal dedicada a la importación de materiales para la fabricación y distribución de drogas sintéticas.

La Fiscalía imputó a la presentadora, Sarah Jalifa, y otras 27 personas en el marco del caso, que incluía además la posesión ilegal de armas y municiones, tras lo que el tribunal ha dictado las citadas sentencias de muerte, a las que se suman cadenas perpetuas para nueve acusados y la absolución de otros siete.

PUBLICIDAD

Los condenados aún pueden apelar el veredicto ante el Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial del país africano, después de que la corte encargada del caso pidiera ya su opinión al gran muftí, Nazir Mohamed Ayad, sobre las condenas a muerte, según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.

Jalifa, quien trabajaba como presentadora de televisión y era conocida por su programa Misión Imposible --que abordaba asuntos relacionados con crímenes--, fue arrestada en abril de 2025 en la capital, El Cairo, en el marco de las investigaciones.

Los investigadores afirmaron durante el proceso que las fuerzas de seguridad habían logrado incautar más de 750 kilogramos en drogas sintéticas y materiales usados para su producción, según la Fiscalía, que ordenó además la congelación de cuentas bancarias de todos los acusados.

PUBLICIDAD