Abren los colegios electorales en Sajonia-Anhalt con la ultraderecha como favorita

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Magdeburgo (Alemania), 6 sep (EFE).- Los colegios electorales abrieron este domingo en el estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, donde se celebran unos comicios regionales en las que la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) es la clara favorita en todas las encuestas de intención de voto y en las que el reto de los otros partidos es evitar una mayoría absoluta de esa formación.

Cerca de 1,7 millones de votantes están llamados a acudir a las urnas desde las 08.00 hora local (06.00 GMT) hasta su cierre a las 18.00 hora local (16.00 GMT).

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El estado federado actualmente está gobernada por una coalición tripartita a la que pertenecen la Unión Cristianodemócrata (CDU), del canciller alemán Friedrich Merz, y del primer ministro Sven Schulze, el Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido Liberal (FDP).

El último Politbarometer, la encuesta de referencia de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), publicada el jueves, otorga a la AfD un 41 %, a la CDU un 23 %, a La Izquierda un 11,5 %, al SPD un 8,5 % y a Los Verdes un 6 %, mientras que la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW) y el FDP se quedarían fuera del Parlamento regional con un 4 % y un 3 %, respectivamente.

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Esa constelación, que no difiere mucho de las que contemplan otras encuestas, no le alcanzaría a AfD para la mayoría absoluta.

Sin embargo una eventual coalición entre la CDU, el SPD y Los Verdes tampoco tendría una mayoría absoluta de escaños, por lo que estaría abocada a apoyos puntuales de La Izquierda para gobernar en minoría.

La CDU descarta coaliciones tanto con la AfD como con La Izquierda, lo que quedó anclado en una resolución aprobada por un congreso del partido en 2018.

La AfD podría alcanzar la mayoría absoluta si el SPD y Los Verdes no alcanzaran el umbral del 5 % y se quedaran fuera del parlamento regional. Sin embargo, ninguna de las encuestas apunta a ese extremo.

En caso de gobernar en solitario, la AfD anunció, entre otras medidas, una "ofensiva de deportaciones y remigración", una ayuda económica por nacimiento para los niños que tengan al menos uno de sus progenitores con pasaporte alemán o la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas públicas, entre otras medidas.

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La BSW, que lleva el nombre de su presidenta y fundadora Sahra Wagenknecht, podría complicar aún más la formación de Gobierno en caso de superar el 5 % y entrar en el parlamento regional.

La propia Wagenknecht, una política que proviene del ala más radical de La Izquierda y presidió dentro del extinto Partido del Socialismo Democrático (PDS) un grupo llamado Plataforma Comunista, se ha manifestado en contra de que su formación contribuya a la reelección de Schulze.

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Ello podría llevar a que el líder regional de AfD, Ullrich Siegmund, terminara siendo elegido primer ministro aunque la propuesta de Wagenknecht apunta a la creación de un Gobierno de expertos que busque mayorías suprapartidistas en el Parlamento.

Sajonia-Anhalt es un estado federado con 2,14 millones de habitantes, la mayor parte de los cuales vive en pequeñas localidades o en zonas rurales

La ciudad más grande es la capital, Magdeburgo, con cerca de 245.000 habitante, seguida por Halle, donde viven alrededor de 226.000 personas. Esas dos ciudades son las únicas en todo el estado federado que superan los 100.000 habitantes.

Sajonia-Anhalt tiene 4 de 69 votos en el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento alemán, donde están representados los Gobiernos de los 16 estados federados.EFE

(foto)(vídeo)