República Dominicana y la UE impulsan estudios de identificación mineral en el país

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Santo Domingo, 6 sep (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana y la Unión Europea (UE) suscribieron una declaración conjunta para impulsar estudios dirigidos a evaluar el potencial de tierras raras, galio y escandio presentes en una reserva minera ubicada al suroeste del país caribeño, con la participación de la Universidad de Barcelona (España).

El proyecto de caracterización mineralógica -como se conoce al análisis técnico de las propiedades y composición de los minerales- tendrá un coste total de 538.709,50 euros, que será asumido mediante aportes de la Unión Europea, el Gobierno dominicano y la Universidad de Barcelona, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana.

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Bajo el acuerdo están previstos análisis especializados de las tierras, adquisición de insumos y transferencia de conocimientos al personal técnico de la República Dominicana.

Mediante la declaración, las partes reconocen un contrato de subvención suscrito con la Universidad de Barcelona para la caracterización mineralógica de las tierras raras, el escandio y el galio y manifiestan su interés en impulsar iniciativas orientadas a "fortalecer" las capacidades de la República Dominicana.

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También buscan formular instrumentos para impulsar proyectos de desarrollo minero sostenible y de cooperación internacional no reembolsable.

Asimismo, en el documento se resalta la "importancia estratégica" de promover una "minería responsable".

Los estudios se llevarán a cabo en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en la provincia de Pedernales, al suroeste de la República Dominicana.

Entre 2010 y 2011 la Unión Europea identificó la presencia de tierras raras en dicha zona, que fue declarada en 2018 como Reserva Fiscal Minera con el fin de la explotación y evaluación de posibles yacimientos de tierras raras.

En una primera fase se contó con la colaboración de la Universidad de Barcelona y, en una etapa posterior, se contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

La República Dominicana cuenta con una reserva de tierras raras superior a 150 millones de toneladas, que de acuerdo con el presidente dominicano, Luis Abinader, es una de las "mejores del mundo por su pureza y factibilidad de explotación". EFE

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