Marathón golea y se pone segundo igualado en puntos con el líder Olimpia

Guardar

Tegucigalpa, 5 sep (EFE).- El Marathón humilló este sábado al Estrella Roja con una goleada por 5-0 en la sexta jornada del torneo Apertura de Honduras, un resultado que le permite situarse segundo en la tabla, igualado a 14 puntos con el Olimpia, que conserva el liderato por mejor diferencia de goles.

Dirigido por el argentino Silvio Rudman, el Marathón dominó el encuentro disputado en el Estadio Francisco Morazán y resolvió con autoridad.

PUBLICIDAD

Los grandes protagonistas del partido fueron el argentino Nicolás Messiniti y el hondureño Isaac Castillo, autores de dos goles cada uno.

Javier Arriaga marcó el quinto tanto y completó la goleada del Marathón, que llegará motivado al partido del próximo jueves frente a la Liga Deportiva Alajuelense costarricense, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En otro partido de la jornada sabatina, Motagua, vigente campeón y que tiene al español Javier López en el banquillo, empató sin goles en su visita al Independiente y desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder.

El conjunto de López dispuso de algunas ocasiones para marcar, pero no logró superar la defensa del equipo local y terminó conformándose con un punto.

El resultado dejó al Motagua con diez unidades en el cuarto lugar de la clasificación, mientras que Independiente, bajo la dirección del español Juan García, llegó a seis puntos y ocupa la octava casilla.

Olimpia se consolidó en el primer lugar tras golear el jueves por 4-1 al Platense, en un partido en el que destacó el colombiano Yustin Arboleda, autor de tres goles.

El conjunto capitalino llegó a 14 puntos y mantiene su condición de invicto, con cuatro victorias y dos empates, para ampliar su ventaja en la clasificación.

En otro de los partidos de la jornada, Choloma y Olancho empataron el viernes 0-0 en un encuentro en el que ambos equipos dispusieron de ocasiones para abrir el marcador, pero no lograron concretarlas.

El empate permite al Olancho mantenerse en la quinta posición con nueve unidades, mientras que Choloma, que dirige el argentino Héctor Vargas, continúa en la novena casilla con cuatro puntos.

La jornada se terminará este domingo con los partidos Real España-Universidad Pedagógica y Juticalpa-Génesis.