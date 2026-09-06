Fotógrafo de EFE en Los Ángeles inaugura su primera retrospectiva personal

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.-Los Ángeles, 5 sep (EFE).- El fotógrafo de EFE en Los Ángeles, Omar Alonso, inauguró este sábado en la ciudad californiana su primera retrospectiva personal, una muestra que reúne distintas etapas de su trayectoria y recorre “todas las caras de ser fotógrafo, desde las situaciones más complejas hasta el lujo de cubrir un Mundial”, asegura.

La exposición, titulada “Becoming. What Was” (“En proceso. Lo que fue”), reúne principalmente el trabajo que Alonso desarrolló como fotoperiodista independiente y, desde mayo de 2026, como integrante del equipo audiovisual de EFE en Estados Unidos.

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Una parte de la retrospectiva está dedicada a la cobertura que Alonso realizó de las protestas del movimiento “ICE Out”, surgido en rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es muy significativo para mí porque, de niño, antes de que mis padres regularizaran su situación migratoria, vivíamos con miedo. Hoy sé lo que significa ese temor y entiendo lo que supone estar del otro lado. Es una situación muy injusta. Hoy no me gusta volver a sentir ese miedo, porque sé lo que significa”, asegura Alonso.

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Nacido en Los Ángeles en 1993, Alonso se inició en la fotografía por afición en 2006, cuando comenzó a salir a las calles para documentar el movimiento “Un día sin mexicanos”, un episodio que ha marcado tanto su vida personal como su trayectoria profesional.

La exposición recorre parte del trabajo realizado por el fotoperiodista californiano en coberturas como la 60ª edición del Super Bowl y su espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny; los premios Óscar, y su reciente cobertura para EFE del Mundial de Fútbol de 2026, con trabajos realizados en Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Vancouver, además de la final disputada en Nueva York.

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A través de sus imágenes, Alonso busca mostrar el contraste entre las distintas realidades que ha encontrado detrás de una cámara, desde las calles y las protestas hasta los grandes acontecimientos deportivos y culturales.

oct/jmr

(foto)