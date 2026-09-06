Agencias

Bad Bunny gana su primer Emmy gracias a su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- Bad Bunny ganó su primer Emmy en la noche de este sábado gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, que se celebran antes de la gala televisada, prevista para el 14 de septiembre.

El show, titulado ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, contaba con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño, de las cuales también se alzó con dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica y dirección de programa especial.

PUBLICIDAD

El pasado mes de julio, el espectáculo del artista boricua se convirtió en el más nominado de la historia de estos premios, considerados los más importantes de la televisión. EFE

Últimas Noticias

Boca se deja empatar de Gimnasia en el tiempo añadido

Infobae

La ONU traslada su solidaridad a Bolivia tras la explosión en un cuartel que deja tres muertos y 84 heridos

La ONU traslada su solidaridad a Bolivia tras la explosión en un cuartel que deja tres muertos y 84 heridos

Trump realiza su primera gran donación de las 'midterms' al candidato republicano a senador por Texas

Trump realiza su primera gran donación de las 'midterms' al candidato republicano a senador por Texas

Domingo, 6 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

Infobae

Trump acusa al Gobierno de tener "cero control" sobre la frontera y tilda de "triste" la situación en Ceuta

Trump acusa al Gobierno de tener "cero control" sobre la frontera y tilda de "triste" la situación en Ceuta