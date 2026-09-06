Ceuta vive este martes su vuelta al cole con incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón

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El próximo martes 8 de septiembre está prevista la vuelta a las aulas de los estudiantes ceutíes en un inicio del curso escolar marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre. De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas.

La semana pasada, la Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos van a ir a los centros de forma segura. Además, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, avanzó que el Ministerio propuso que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros y un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios.

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Más allá de ello, anunció que Educación va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico". Coincidiendo con el inicio de las clases, la ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta.

Por parte del Gobierno, la voluntad es que el curso comience "con absoluta normalidad" como en el resto de España, según avanzó la semana pasada el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ejerce como mando único de la crisis.

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UN TOTAL DE 1.749 PROFESORES, EN LAS AULAS DESDE LA SEMANA PASADA

Este inicio de las clases va a tener lugar una semana después de que un total de 1.749 profesores de centros públicos y concertados volvieran a los centros. Antes de hacerlo, portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente transmitieron a Europa Press que estaban a la espera de que las medidas anunciadas por Educación realmente se pusieran en marcha antes de la 'vuelta al cole'.

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Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), demandaron habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.

PADRES Y JÓVENES DE CEUTA AUGURAN ABSENTISMO

Por su parte, la FAMPA Cuatro Culturas, el Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes auguraron la semana pasada en declaraciones a Europa Press que habrá alumnos que no acudan a clase en Ceuta, así como otros que sean traslados en coche por falta de confianza ante la situación que se vive en la ciudad autónoma. Asimismo, manifestaron su desconfianza con respecto a las medidas avanzadas por Educación.

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Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la FAMPA Cuatro Culturas, señaló que ve el inicio del curso escolar "con mucha incertidumbre" y apuntó a que las familias "tienen miedo" por mucho que el secretario de Estado de Educación les haya transmitido que "confíen" en el Ministerio. "La sociedad no confía en las instituciones. No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", lamentó.

El representante incidió en que la sensación de los ciudadanos ceutíes es de "un abandono total, con un presidente del Gobierno que se va de vacaciones cuando invaden su país". Aunque consideraba que las medidas anunciadas eran "coherentes" también cuestionó que se esté hablando de una situación "normal" cuando se han producido "20 violaciones" y en los centros de salud "no se puede ni entrar de cómo están".

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Por ello, avanzó que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", indicó.

"QUE LOS JÓVENES ACUDAN, PERO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE"

Por su parte, el presidente del Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes, Adil Hamed Cañibano, confesó que "no suele creer a las administraciones". En lo que respecta a las medidas propuestas, consideraba que son "insuficientes" ya que los jóvenes ceutíes necesitan volver a una normalidad "completa". "Lo que querríamos sería una devolución, pero como tal no puede ser porque supuestamente se tiene que seguir la ley", recalcó.

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No sabía precisar si el posible absentismo de los menores se va a concentrar en los primeros días o en los primeros "meses". Aún así, subrayó que él es "fiel creyente" de que los jóvenes acudan a clase, pero que lo hayan "de la mejor manera posible". "Hay gente que este año también vuelven a entrar en la universidad, es su último año en segundo bachiller. Necesitamos que nuestros jóvenes acudan, pero de la mejor forma posible", indicó.

RECURSOS EXCEPCIONALES Y UNA RESPUESTA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

Durante esta semana, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha mostrado su apoyo a FAMPA Ceuta, a sus asociaciones y al conjunto de las familias de la ciudad. Además, ha señalado que entiende la preocupación de las familias y ha pedido que sean escuchados y que participen en las decisiones que afecten al desarrollo del curso escolar.

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La asociación ha valorado las medidas anunciadas por parte de Educación. Sin embargo, opina que una situación excepcional requiere también de recursos excepcionales y una respuesta sostenida en el tiempo.

Begoña Ladrón de Guevara ejerce como profesora de Educación en la Universidad Villanueva y dirige su Instituto de Innovación Educativa. Asimismo, preside la Confederación de Padres y Alumnos (COFAPA) y es miembro del Consejo Escolar del Estado.

En declaraciones a Europa Press, ha pedido seguir apoyando y "no olvidarse" de la ciudad autónoma. En este sentido, ha demandado que se suministren a Ceuta los recursos necesarios ("medios materiales y sobre todo humanos") de la manera más inmediata posible.

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Tras hablar con la coordinadora de la FAMPA de Ceuta y la asociación de padres de Cuatro Culturas, ha apuntado a que hay que garantizar que los colegios y sus entornos sean de verdad seguros de tal manera que las familias puedan estar "tranquilas y confiadas" a la hora de llevar a sus hijos a los centros educativos. "Tenemos que seguir generando confianza y trabajando juntos", ha recalcado.

Como medidas más prioritarias teniendo en cuenta que el curso comienza el próximo martes, la experta ha pedido apoyo a los colegios y a los profesores. "Creo que se ha vivido una situación de tensión y a mí me preocupa mucho la estabilidad emocional de los profesores. Opino que ahí habría que hacer un especial seguimiento y luego dotar de más recursos.

A su vez, ha apuntado que al margen de medidas como la desinfección del Colegio del Príncipe también es necesario buscar la seguridad física, pero también la "mental que necesitan tanto los profesores como los alumnos y las familias". Por lo demás, ha opinado que el Ministerio de Educación tendría que "haber estado presente" desde el día 31 de julio. "No vamos a llorar lo pasado", ha indicado.