El presidente israelí llama a luchar contra la violencia colona "sin importar el partido"

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Jerusalén, 6 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó este domingo a un "esfuerzo conjunto" para luchar contra la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania, sin importar "el bando ni el partido político".

En un acto ante agentes de la Policía de Israel, Herzog se refirió al aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, donde se producen ataques diarios por parte de estos israelíes armados contra palestinos.

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"La lucha contra esta violencia debe ser un esfuerzo conjunto de todos nosotros, sin importar el bando ni el partido político, y exige una coordinación y cooperación claras y decididas entre todas las autoridades", dijo el presidente israelí, de acuerdo a un comunicado de su departamento.

Herzog calificó de "anarquistas" a los que agreden a palestinos en Cisjordania, y añadió que estas personas "hace tiempo olvidaron el mandamiento de la Torá sobre el trato al extranjero" y buscan "desmantelar la soberanía de Israel desde dentro".

El presidente mencionó la visita este sábado del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, a una localidad de Cisjordania, donde se reunió con ciudadanos palestino-israelíes y víctimas de la violencia colona.

El embajador estadounidense afirmo al respecto que "el crimen es crimen, el terrorismo es terrorismo" y pidió que quienes cometan estos actos se enfrenten a "severas consecuencias".

El presidente israelí calificó al embajador de "verdadero y fiel amigo de Israel" y le agradeció su "firme postura" sobre la violencia colona, así como su visita a la zona para "documentar de primera mano lo que está sucediendo allí".

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La violencia de colonos en Cisjordania se ha intensificado de una manera sin precedentes desde que el Gobierno de coalición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel y que ha promovido decenas de nuevos asentamientos en el territorio palestino, llegó al poder a finales de 2022.

En los últimos días, la Policía israelí ha detenido a varios colonos acerca de agresiones a palestinos, que se producen diariamente y van desde la quema de sus casas, la invasión de sus campos y el robo de su ganado, hasta palizas y asesinatos.

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Habitualmente, los colonos actúan protegidos por el Ejército israelí y también por la Policía, comandada por el ministro de ultraderecha judío Itamar Ben Gvir, rara vez se producen detenciones y son escasas las causas que llegan a juicio.

Según un estudio de la ONG israelí Yesh Din, el 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación.

Sólo un 3 % de las investigaciones policiales han derivado en condenas totales o parciales desde 2005, afirma la misma organización. EFE

(foto)