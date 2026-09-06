Jesús Castro se sincera sobre su relación con Camila Canto tras darse una segunda oportunidad: "Es la mujer de mi vida"

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Jesús Castro y Camila Canto han decidido darse una nueva oportunidad y retomar su relación después de la etapa de distanciamiento que atravesaron tras convertirse en padres. La pareja ha querido compartir este nuevo momento con sus seguidores y lo ha hecho de una manera muy cercana, protagonizando un directo en redes sociales en el que respondieron a algunas de las preguntas que les plantearon sus seguidores. Entre los temas que abordaron estuvo precisamente su ruptura y cómo vivieron los primeros meses como padres.

El periodista Javi de Hoyos se hizo eco de este directo en sus redes sociales y compartió el vídeo en el que la pareja se sinceraba públicamente sobre su situación sentimental. Durante la conversación, Castro confirmó que ambos han vuelto a estar juntos y explicó que afrontan esta nueva etapa con ilusión y con la intención de seguir construyendo la familia que decidieron formar: "Sí, hemos retomado la relación, vamos a apostar por lo que apostamos en su día que es crear una familia unida".

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El actor también dejó claro lo importante que ha sido para él recuperar su relación con Camila, a quien se refirió como "la mujer de mi vida". "Estoy muy contento de retomar, para mí es muy importante, es la mujer de mi vida. Decidimos tener hijos juntos y vamos a darlo todo para que esto salga bien", aseguró a sus seguidores, dejando patente su compromiso con esta segunda oportunidad y con el proyecto familiar que comparten.

Jesús también quiso poner el foco en las dificultades que atravesaron como pareja tras la llegada de sus hijos, reconociendo que el cambio fue especialmente intenso: "Nadie viene con el manual de ser padre. Pasamos de 0 a 2.000 en poco tiempo, durmiendo muy poco. Obviamente eso afectó a la convivencia", explicó. Sobre el periodo de separación, reconoció que "todo fue muy difícil", aunque considera que el tiempo que estuvieron distanciados les permitió tomar perspectiva: "Nos dimos ese tiempo que creo que ha estado bien también para respirar y tomar aire nuevo".

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De esta manera, comienzan una nueva etapa juntos, dejando atrás los momentos más complicados de su relación y apostando de nuevo por su historia de amor y por la familia que han formado.