Al menos 18 muertos en un accidente de tráfico en la isla de Fogo (Cabo Verde)

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Al menos 18 personas han perdido la vida y varias han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico en la isla de Fogo (Cabo Verde), después de que un autobús haya descarrilado y haya caído sobre un barranco de unos 30 metros de altura en una zona rocosa, según han informado las autoridades locales.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 21.00 horas (hora local) de la noche del sábado en la carretera entre Cha das Caldeiras y Campanas de Cima, en la zona norte del municipio de Sao Felipe.

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Según ha informado el concejal de Protección civil del municipio, Joao José Canuto, a la agencia caboverdiana Inforpress, el número de víctimas podría aumentar ya que el lugar del accidente presenta condiciones particularmente difíciles al estar ubicado en una zona rocosa próxima a un río de difícil acceso.

De acuerdo con la agencia, el autobús transportaba principalmente a jóvenes estudiantes de secundaria, aunque, según el delegado del Ministerio de Educación de la localidad, José Pedro Gonçalves, este viaje no había sido organizado por las instituciones académicas y se trataba de una actividad organizada cada año por el conductor, quien figura entre las víctimas mortales.

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Por el momento, en el servicio de urgencias del Hospital de Sao Francisco de Assis han ingresado más de una docena de heridos, aunque el número podría aumentar ya que no se ha podido contabilizar el número total de lesionados.

Dada la magnitud de la tragedia, todo el personal médico y de enfermería del hospital ha sido movilizado para atender a las víctimas, incluido un médico que dirige una clínica privada.

El número final de víctimas y heridos se conocerá tras la conclusión de las operaciones de rescate y la identificación de las víctimas, así como las posibles causas.