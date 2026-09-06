Agencias

Al menos 11 muertos en la explosión de un camión cisterna en el oeste de Irán

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Teherán, 6 sep (EFE).- Al menos 11 personas murieron y otras siete resultaron heridas en la explosión e incendio de un camión cisterna en una carretera del oeste de Irán, según informaron las autoridades iraníes, que declararon dos días de luto oficial en la provincia de Kurdistán.

El accidente se produjo a última hora del sábado en las inmediaciones de un puesto de control policial de la carretera entre las ciudades de Sanandaj y Hamedán, en el oeste del país, cuando el camión cisterna sufrió un fallo técnico en el sistema de frenos y chocó, tras lo que se produjo la explosión y el incendio, informó la agencia IRNA.

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El siniestro provocó además que varios vehículos cercanos se incendiaran.

Los equipos de rescate acudieron al lugar y los siete heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Sanandaj.

La Gobernación de la provincia de Kurdistán, donde se encuentra la ciudad de Sanandaj, declaró dos días de luto oficial en toda la región tras el accidente.

Los accidentes de tráfico son muy habituales en Irán, donde la tasa de mortalidad en carretera se encuentra entre las más elevadas del mundo, con una media de unos 20.000 fallecidos al año.

Muchos de los siniestros se deben al deficiente estado de los vehículos y al escaso cumplimiento de las normas de tráfico por parte de los conductores. EFE

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