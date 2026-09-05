Agencias

Se estrella un avión de combate en una exhibición aérea en Grecia

Imagen KWTHNZBEWJDVDLY2DFT23UP6KM
Guardar

Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se ha estrellado este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que pudieran salir eyectados los dos pilotos a bordo.

El grave accidente se ha producido en el marco de la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

PUBLICIDAD

Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica ha confirmado que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización pero se teme el fatal desenlace.

Equipos de bomberos y ambulancias han acudido de inmediato al lugar de los hechos, sin que se hayan reportado víctimas tras el espectacular accidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La gasolina registra precios históricos en EE.UU. durante la festividad del fin del verano

Infobae

Amos Gitai subraya el poder del arte: "Picasso ganó a Franco la batalla de la memoria"

Infobae

EEUU se atribuye la incautación de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, México

EEUU se atribuye la incautación de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, México

Los hermanos Gallagher llegan juntos a Venecia para el estreno de su documental

Infobae

Irán desmantela en el sudeste del país a un supuesto grupo terrorista que planeaba atentados

Irán desmantela en el sudeste del país a un supuesto grupo terrorista que planeaba atentados