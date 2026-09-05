Putin inaugura la estación de trenes Hoz y Martillo en Moscú

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Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, inauguró este sábado en Moscú la estación de tren urbano Hoz y Martillo (Serp y Mólot), con ocasión del 879 aniversario de la fundación de la capital rusa.

En plena campaña electoral y antes de recibir a los emisarios de la Casa Blanca, Putin participó en la ceremonia de inauguración junto a Serguéi Sobianin, alcalde de la urbe de 13 millones de habitantes.

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La infraestructura, de 7.300 metros cuadrados, es uno de los principales nudos de comunicaciones en el este de la capital, ya que enlaza también dos estaciones de metro y líneas de tranvía.

Además de dos plataformas para pasajeros, también cuenta con un vestíbulo, que dará servicio a casi un millón de personas -se esperan 100.000 usuarios diarios para 2030- que residen en el este de la región de Moscú y la vecina Vladímir.

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La hoz y el martillo fueron desde su creación el principal símbolo estatal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ya que aludían a la alianza entre el campesinado y los obreros, lo que fue emulado por el movimiento comunista en todo el mundo.

Aunque la URSS desapareció en 1991, aún se pueden ver por Moscú escudos y emblemas con la hoz y el martillo en edificios oficiales. Putin, que es acusado de rehabilitar la figura de Stalin y de querer restablecer la grandeza imperial de dicha unión, ha asegurado que "aquel que no lamenta la disolución de la URSS, no tiene corazón, y aquel que la quiere restaurar, no tiene cabeza".

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Putin encabeza por primera vez desde 2007 la campaña electoral del partido del Kremlin, Rusia Unida, que busca revalidar la mayoría constitucional en las elecciones legislativas del 20 de septiembre.

Debido a los masivos ataques ucranianos con drones, el líder ruso ha limitado en gran medida sus desplazamientos y actos públicos en la parte europea de Rusia, aunque hoy Kiev ha suspendido sus bombardeos aéreos contra la capital rusa debido a la llegada de los mediadores de EE.UU. EFE

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(foto)(vídeo)