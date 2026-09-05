Presidente salvadoreño destaca evaluación de plan piloto con IA en escuelas públicas

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San Salvador, 5 ago (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este sábado los resultados de una evaluación internacional a un programa piloto en 171 escuelas que utiliza "tutores con inteligencia artificial (IA)" y que también fue valorado positivamente por el Banco Mundial (BM).

El mandatario compartió una cadena de mensajes de la cuenta de X del BM para Latinoamérica con respecto a que “los estudiantes participantes obtuvieron resultados comparables con los promedios de Suecia y Alemania”.

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"Estos son los resultados de nuestro plan piloto, que incluye tutores con Inteligencia Artificial y que está en 171 escuelas públicas desde hace poco más de un año", sostuvo Bukele.

Agregó que el plan piloto "fue evaluado por PISA for Schools en junio de este año. Desde entonces, ya se ha expandido a más de 1,000 escuelas y, en 18 meses, estará en todas las escuelas públicas de nuestro país".

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Según el portal del Ministerio de Educación, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for International Student Assessment) o informe PISA, "es un estudio impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad internacional que apoya a los Gobiernos en la formulación de políticas públicas eficaces".

El BM apuntó que "estos resultados aún no corresponden a todo el sistema educativo, pero muestran un inmenso potencial. Con trabajo técnico de calidad, implementación rigurosa y la convicción de que todos los niños pueden aprender, es posible lograr mejoras sustantivas incluso a corto plazo".

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En diciembre de 2025, la empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad del magnate Elon Musk, anunció una asociación con el Gobierno de El Salvador para "lanzar el primer programa nacional de educación impulsado por IA del mundo".

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de X de la empresa de Musk, y reposteada por el presidente salvadoreño, "durante los próximos dos años se desplegará Grok, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en más de 5.000 escuelas públicas", sin que se conozcan los costos. EFE

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