Nueve gazatíes heridos por un interceptor israelí activado por fuego del propio Israel

Guardar

Gaza/Jerusalén, 5 sep (EFE).- Nueve gazatíes resultaron heridos en la noche del sábado en la ciudad de Gaza (norte de la Franja) al caer sobre ellos los restos de un misil interceptor lanzado por error por Israel contra fuego del propio Ejército israelí.

Según informó el Ejército de Israel en un comunicado, un misil interceptor fue lanzado contra un "objetivo falso que posteriormente se identificó como fuego de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) proveniente de operaciones realizadas en el sur de la Franja de Gaza".

PUBLICIDAD

EFE constató una explosión y una columna de humo en el cielo de la ciudad de Gaza causada por los restos de la intercepción, que cayeron sobre una zona habitada por personas desplazadas cerca de la línea naranja, hasta donde llega el control de Israel.

Preguntado por EFE, el Ejército confirmó que el misil interceptor "impactó sobre el objetivo sobre el cielo de la ciudad de Gaza", en un incidente que dijo estar bajo investigación.

Fuentes médicas gazatíes confirmaron nueve personas heridas por los restos de la explosión, algunas de ellas trasladadas por la Media Luna Roja Palestina a su hospital de campaña.

Dicha organización humanitaria informó de que los heridos se produjeron en el barrio de Al Tufah, ubicado al noreste de la ciudad de Gaza, la capital del enclave palestino donde vive aproximadamente un millón de personas, la mitad de su población.

PUBLICIDAD