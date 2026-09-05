Hortigüela (Ametic) pide simplificar los fondos europeos y confía en que España lidere los centros de datos

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El presidente de Ametic, la patronal de la industria digital en España, Francisco Hortigüela, ha asegurado que los fondos europeos están llegando al tejido productivo y se encuentran ya en fase de implementación, si bien ha reclamado procedimientos más sencillos ante la complejidad del sistema.

"Los fondos que han llegado lo han hecho con mucha dificultad, no porque se haya hecho mal desde las administraciones públicas, sino porque el sistema es complejo", ha subrayado Hortigüela en una entrevista con Europa Press.

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En relación con la exigencia planteada para que los grandes centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva capacidad renovable, Hortigüela ha señalado que Ametic comparte los objetivos de sostenibilidad y de consolidar a España como 'hub' de estas infraestructuras, aunque ha pedido analizar "cómo hacerlo de forma que sea posible desde el punto de vista de ejecución".

"En los objetivos estamos de acuerdo; tenemos que ver ahora técnicamente qué es lo que permite la tecnología hoy para avanzar en esa dirección", ha señalado Hortigüela.

El Gobierno exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

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Este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública, se lanzará a audiencia pública tras acordarse por el Consejo de Ministros su tramitación administrativa por la vía de urgencia, respondiendo así al mandato previo recogido en el Real Decreto 7/2026 del pasado mes de marzo del plan integral de respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

FONDOS EUROPEOS

Hortigüela ha indicado que los recursos europeos están llegando y que numerosos proyectos se encuentran actualmente en fase de implementación. No obstante, ha incidido en que el diseño del sistema europeo y su aplicación en España han generado dificultades para los beneficiarios.

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En este sentido, ha defendido que las administraciones trabajen en mecanismos más ágiles de cara a los futuros fondos de competitividad que prepara la Unión Europea (UE).

"El sistema es complejo en Europa y luego con más complejidad en España", ha afirmado el presidente de Ametic, quien ha considerado que esta situación reduce la flexibilidad y la eficiencia de los procesos.

Asimismo, ha señalado que la patronal trabajará con las administraciones públicas en la preparación de los planes y propuestas de inversión que España deberá abordar en el marco de los nuevos instrumentos europeos previstos a partir de 2027.

CENTROS DE DATOS Y RENOVABLES

Respecto a la obligación de vincular el 80% del consumo de los grandes centros de datos a nueva capacidad renovable, el presidente de Ametic ha resaltado que las energías verdes constituyen una ventaja competitiva para España, tanto por motivos de sostenibilidad como económicos.

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No obstante, ha advertido de que es necesario concretar no solo el porcentaje exigido, sino también la fórmula para cumplirlo. "No todos los días hay sol, no todos los días hay viento", ha expuesto.

Ametic, según ha indicado, mantiene su apuesta por las energías renovables, pero considera necesario que los requisitos se articulen de una forma viable y eficiente. "Lo que tenemos que ver es que sea de una forma que se pueda hacer, que sea posible", ha remarcado.

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Hortigüela ha defendido además que los propios operadores de centros de datos tienen incentivos para mejorar su eficiencia energética. "Los primeros que buscan la eficiencia son los centros de datos", ha apuntado.

En este contexto, ha señalado que Ametic comparte el propósito de que estas instalaciones sean sostenibles y ha defendido la necesidad de que la ciudadanía perciba su desarrollo de forma positiva. "Si no hay centros de datos no hay inteligencia artificial (IA)", ha afirmado.

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NEGOCIACIÓN CON EL MINISTERIO

El presidente de Ametic ha asegurado que la organización mantiene conversaciones con el Gobierno para analizar la medida, y ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo escuche al sector.

"Confío en esta apertura de negociación del Gobierno y confío en que nos escuchen", ha señalado Hortigüela, que ha incidido en que el objetivo debe ser alcanzar un entendimiento entre las empresas y la Administración.

Según ha explicado, el sector coincide con el Ejecutivo en la aspiración de convertir a España en un 'hub' de centros de datos y en la necesidad de que estas infraestructuras sean sostenibles.

Sin embargo, ha insistido en que resta por definir cómo se aplicarán técnicamente los requisitos para que resulten ejecutables.

Además, ha abogado por evitar la especulación en torno al desarrollo de los centros de datos y por favorecer que los proyectos sean impulsados por empresas centradas efectivamente en su construcción y operación.

CANDIDATURA DE LA GIGAFACTORÍA DE IA

Por otro lado, Hortigüela ha calificado de "magnífico proyecto de país" la candidatura española para albergar una gigafactoría de inteligencia artificial europea.

En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, expresó este lunes en Santander su confianza en que España acogerá una de las tres primeras gigafactorías.

"Tengo el orgullo y la convicción de decir que España va a albergar una de las tres primeras gigafactorías de la Unión Europea", expresó el pasado lunes López durante la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, que se celebró en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

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El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, presentará a partir de este mes su candidatura para hacerse con una de las siete gigafactorías de IA europeas.

El Gobierno autorizó el pasado mes de junio una inversión de 719 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como 'SEPI Digital', en el consorcio con el que el país concurrirá a la convocatoria europea para desarrollar una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial. El proyecto movilizará en torno a 5.000 millones de euros.

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"Lo vemos desde Ametic como un magnífico proyecto de país", ha reiterado Hortigüela, quien ha considerado que España cuenta con "muy buenos candidatos" para competir con otros países europeos, entre ellos Alemania, Francia e Italia.