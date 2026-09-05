En Tangermünde, bastión del favorito en comicios de Sajonia-Anhalt, no temen a AfD

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Salvador Martínez Mas

Tangermünde (Alemania), 5 sep (EFE).- El candidato a primer ministro de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, tiene su bastión en Tangermünde, localidad de unos 10.000 habitantes donde muchos le conocen y no temen a un político presentado como "el hombre más peligroso" del país y cuyo partido las autoridades consideran extremista.

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Siegmund es el vecino más famoso de Tangermünde, algo a lo que ha contribuido su liderazgo de AfD en la campaña en Sajonia-Anhalt, donde, según las encuestas, le espera una victoria segura el domingo que podría traducirse incluso en una mayoría absoluta que le abriría las puertas a convertirse en jefe de Gobierno de este estado federado.

Nada parece haber impactado que el influyente semanario Der Spiegel le dedicara en agosto una portada en la que le llamaba "el hombre más peligroso de Alemania", un titular que Norma, una vecina de Tangermünde de 90 años, considera una "tontería".

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"Los azules van a ganar. Pero que vayan a cambiar las cosas, eso no lo sé", apuntó a EFE esta mujer al aludir al color con el que se conoce a AfD, mientras limpia sus ventanas en una calle del centro histórico de una pintoresca ciudad turística.

Según ella, si Siegmund llegara a ser primer ministro regional, "intentaría hacer algo, pero tendría mucha gente por encima" con más poder.

Un compañero de escuela ve en el candidato ultraderechista "buenas intenciones".

Sebastian, dueño de una tienda de complementos para la pesca, fue con Siegmund a la escuela de pequeño, pero desconfía de los políticos.

"Siegmund es alguien legítimo, que ha estudiado y trabajado, con buenas intenciones y dice cosas que mucha gente piensa, pero no tendrá mi voto", señaló a EFE.

"No creo en ningún partido. Nos quitan todo de los bolsillos en impuestos", se quejó.

Una mujer mayor que no quiso dar su nombre dijo a EFE que también en Tangermünde, cuyo centro histórico luce impoluto y dotado de muchos servicios para los turistas que visitan la ciudad, hay mucha "insatisfacción".

"El canciller (Friedrich) Merz hace una política que favorece a AfD", señaló esta mujer, al aludir a las reformas sanitaria, de pensiones y fiscal que impulsa el Gobierno alemán.

Jan y Kathleen, una pareja que pasea cerca de la plaza de la iglesia de San Esteban, indicaron a EFE que esperaban que Siegmund no llegue al Gobierno.

Ambos dijeron estar "preocupados" ante la posibilidad de que AfD llegue al poder al ser considerada en Sajonia-Anhalt un "caso seguro de extremismo de derecha" por los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior regional.

El alcalde de Tangermünde, Steffen Schilm, político independiente apoyado por la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU), coincidió con ellos, pero desaprueba la imagen que se ha dado de Siegmund.

"Le conozco a él. Conozco a toda su familia. Puedo decirle que esa familia no es, en absoluto, de extrema derecha", dijo a EFE Schilm.

"Pondría la mano en el fuego por él", añadió, aunque reconoció que en AfD "hay fuerzas de las que estoy muy seguro de que sí son radicales".

"Hace muchos años existía, por ejemplo, el NPD. Puedo imaginar que algunos de ellos intentaran abrirse camino políticamente a través de AfD", subrayó.

Schilm se refería a las siglas del partido de inspiración neonazi Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD).

En 2017, el Tribunal Constitucional rechazó ilegalizar a esa formación por considerar que, pese a su carácter anticonstitucional, carecía de capacidades para lograr sus objetivos políticos.

Muchos votantes del NPD han pasado a votar a la formación de Siegmund, según dijo a EFE Michael Kolkmann, politólogo de la Universidad de Halle.

Wolfgang Merkel, politólogo emérito del Centro de Ciencias Sociales de Berlín, indicó a EFE que pese a su falta de experiencia, Siegmund da la imagen de alguien que quiere dar un "nuevo impulso".

Sobre la posibilidad de que AfD llegue al poder en Sajonia-Anhalt, Schilm indicó que está por ver en qué se traduce la victoria electoral que anticipan los sondeos y apeló a no poner bajo sospecha a toda AfD.

"Seguro que también hay gente en AfD que tiene buenas intenciones y quiere cambiar las cosas", indicó.

Él puso como ejemplo de éxito local el teatro de verano de Tangermünde, una iniciativa apoyada por todos los representantes de los partidos, incluidos los de la formación ultraderechista, porque "se dieron cuenta de que era algo estupendo para nuestra ciudad", concluyó. EFE

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(foto)(vídeo)