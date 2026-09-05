EEUU sanciona a Golden Global Bank, con sede en Turquía, por sus relaciones financieras con Irán

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este sábado sanciones contra el banco turco Golden Global Bank, al que ha acusado de facilitar la financiación de las estructuras que protegen los activos de Irán en el exterior, enmarcando la medida en su "guerra económica" contra Teherán, al tiempo que ha desvinculado al Gobierno de Turquía de cualquier colaboración.

Por tanto, todos los activos del Golden Global Bank quedan congelados en territorio norteamericano y se prohíben todas las operaciones vinculadas con el banco con sede en Estambul. Esta medida se enmarca en la denominada 'Operación Marginación Económica', una iniciativa que sigue la "guerra económica" ejercida contra Teherán para desarticular las redes financieras que le permiten evadir sanciones, blanquear capitales y financiar a milicias aliadas en Oriente Medio.

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"Esta medida envía un mensaje claro a las instituciones financieras de todo el mundo: facilitar las actividades financieras ilícitas de Irán conlleva graves consecuencias", ha advertido el portavoz de Tesoro, Tommy Pigott, en un comunicado oficial, en el que reiteró el compromiso de la administración Trump para neutralizar la capacidad militar y la influencia regional del Gobierno iraní.

Desde Washington han instado a la comunidad internacional a secundar estas restricciones para evitar que entidades bancarias actúen como vías de escape financiero para Teherán, al tiempo que han ratificado que continuarán empleando mecanismos diplomáticos y económicos hasta que el Gobierno iraní cese su respaldo a grupos armados en la región.

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Por otro lado, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, ha querido poner tierra de por medio y ha asegurado que "sería un error interpretar esta medida como un castigo a Turquía", socio militar clave de Washington en la región.

"Apuntamos que Turquía ha actuado como debe hacerlo un socio soberano. En lugar de tratar una revelación incómoda como un agravio, las autoridades turcas se han involucrado para aclarar las ambigüedades que rodean este asunto e inaugurar un proceso que fortalecerá la transparencia de aquí en adelante. Eso no es el reflejo de un Estado con algo que ocultar; es la conducta de un socio maduro decidido a que su propia casa esté, y se vea que está, en orden", ha celebrado.

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De acuerdo con las investigaciones de Washington, el Golden Global Bank fue creado "con el propósito de permitir que la red de intermediarios financieros iraníes transfiriera los ingresos petroleros de China a Turquía, donde luego los cambistas de dicha red podrían convertirlos en efectivo y oro". Asimismo, el Departamento del Tesoro sostiene que la entidad turca facilitó "a sabiendas" transferencias hacia cuentas bajo el control de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.