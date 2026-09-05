Cienciano golea al Cajamarca antes de recibir al Torque en la Copa Sudamericana

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Lima, 4 sep (EFE).- El Cienciano goleó este viernes por 2-5 al Cajamarca, en su último partido de la Liga 1 peruana antes de enfrentarse el próximo jueves, en el partido de ida en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, al Montevideo City Torque uruguayo.

En el partido inaugural de la octava fecha del Torneo Clausura, el equipo cusqueño firmó una contundente remontada en su visita al Cajamarca, que comenzó ganando por 2-0 en 19 minutos con los goles de Brandon Palacios y Mauricio Arrasco.

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Acto seguido llegó el vendaval de Cienciano, que golpeó de manera constante al cuadro local hasta el final del encuentro, con los tantos de Carlos Cabello, al minuto 21; Ray Sandoval, en el 36; el argentino Neri Bandiera, en el 40; el uruguayo Cristian Souza, en el 74; y el ecuatoriano Carlos Garcés Acosta, en el 84.

Cienciano vivirá el próximo jueves, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, su partido más importante de las dos últimas décadas, desde que en 2003 se convirtió en el primer club peruano en ganar un título internacional al levantar precisamente la Copa Sudamericana.

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El conjunto peruano se clasificó para los cuartos de final de la Sudamericana ante el Torque con una histórica goleada por 6-1 en Cusco, y una derrota por 1-0 en Río de Janeiro. EFE