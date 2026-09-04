Crónica del Real Betis - Real Madrid: 1-0

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El Real Madrid sumó este viernes su primera derrota en LaLiga EA Sports 2026-2027 y la primera desde la llegada al banquillo de José Mourinho después de volver a tropezar, por quinta temporada consecutiva, en su visita al Real Betis Balompié, que aprovechó su única ocasión, todo lo contrario que los visitantes, negados ante la portería rival y con Kylian Mbappé fallando incluso un penalti en el añadido que habría al menos salvado un punto.

El primer examen, a puertas de la Champions y el Inter, acabó en suspenso, al menos en el resultado, para el equipo madridista que no pudo romper su mala dinámica cuando visita a los verdiblancos, batalladores hasta el final y agarrados a un acertado Álvaro Valles, gran protagonista con sus paradas, sobre todo la que le hizo al astro francés desde el punto de penalti en un tramo final caótico en La Cartuja.

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El Real Madrid tuvo muchas ocasiones claras para haberse podido llevar los tres puntos, pero su fútbol no fue el deseado, excesivamente irregular, y poco dañino tras el descanso. No fue la noche de Mbappé, pero tampoco apareció esta vez, salvo esporádicamente, Jude Bellingham, y, en otro flojo partido, Vinícius Jr. El Betis, que llegaba 'tocado' tras su goleada ante el Levante UD, resistió y el 'olfato' de Troy Parrott ayudó a tres valiosos puntos.

Sorprendió un tanto Mourinho con su once en La Cartuja, sobre todo por la ausencia de Bernardo Silva, jugador que no puede jugar en el arranque de la Champions, y que dejó de nuevo su sitio a Eduardo Camavinga, en lo que pareció más de nuevo una apuesta más por la intensidad que por la creatividad, reducida a Arda Güler, otra vez escorado, y un Bellingham que irrumpió en el tramo final del primer acto.

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Esos minutos finales, con el inglés protagonista, y el primer cuarto de hora, fue lo mejor que ofreció el 15 veces campeón de Europa, al que poco a poco, apoyado en Isco Alarcón y en el talento y el ímpetu de Antony, fue consiguiendo controlar un Betis. Eso sí, las mejores y más claras ocasiones fueron para los visitantes, suficientes para haberse ido por delante al descanso.

Así, Álvaro Valles sacó un remate casi a bocajarro de Huijsen y pasado el cuarto de hora, Vinícius Jr falló un balón aparentemente sencillo que le había puesto en bandeja Güler y con el portero verdiblanco ya desbordado, pero el extremo encontró el palo por fuera con todo a favor. A partir de ahí, los de Manuel Pellegrini lograron cogerle más el pulso al choque, encontrando por su lado derecho, con el continuo intento de su talentoso extremo, la forma de generar peligro y saques de esquino.

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Pero la pausa de hidratación y un fuerte choque entre Diego Llorente y Marc Roca que acabó con el central fuera, pareció afectar más a los locales. El Real Madrid se rehizo y en los minutos finales pudo ponerse por delante, sobre todo con una doble ocasión de Kylian Mbappé que, sin portero y tras un generoso pase de 'Vini', no fue capaz de superar a los defensas bajo palos, con Marc Bartra, recién entrado, sacando con el pecho su furibundo segundo disparo.

EL BETIS APROVECHA LA SUYA

Bellingham emergió por fin en el partido tras no haber tenido demasiado protagonismo, y además de ser el autor del gran pase al espacio al '7' en esa anterior ocasión al '7', disparó cruzado y puso a prueba a Valles con otro cabezazo. Mbappé, que no acertó a controlar bien un buen pase al corazón del área y Huijsen, que cabeceó al larguero, cerraron ese carrusel final de ocasiones merengues en La Cartuja.

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Tras el descanso, el panorama cambió. El Betis prefirió ceder la iniciativa y el Real Madrid no lo aprovechó porque entonces le faltó fútbol y los locales tiraron de fortaleza atrás, con Natan y Bartra a un excelso nivel. La Cartuja ayudaba a los suyos y elevaba su nivel protesta por una posible segunda amarilla a Güler.

El equipo madridista apenas generaba y Mourinho probó con su fondo de armario con la entrada de Bernardo Silva, Yan Diomande y Trent Alexander-Arnold, pero no surtió efecto y el único susto fue un remate muy exigido de Mbappé. Los de Pellegrini, ya sin Isco ni un agotado Antony, resistía y encontró su premio en un balón parado donde Parrott remachó a la red un paradón de Thibaut Courtois a un cabezazo de Nelson Deossa para aprovechar la única gran ocasión local.

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Restaban una decena de minutos y Mourinho tiró de Carlos Espí. El delantero logró empatar en un sensacional remate acrobático, pero el VAR lo anuló por estar en un fuera de juego previo. El equipo madridista, en su arreón final con más corazón que cabeza, también tuvo la opción de un penalti, pero no era la noche de Mbappé y sí la de Valles, con discusión sobre si hubo invasión o no del área en el momento del lanzamiento. El lanzamiento no se repitió y el Betis pudo festejar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - REAL MADRID, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Llorente (Bartra, min.39), Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal (Deossa, min.69); Antony (Riquelmen, min.77) Isco (Fidalgo, min.60), Fornals; y 'Cucho' Hernández (Parrott, min.69).

REAL MADRID: Courtois; Dumfries (Alexander-Arnold, min.64), Konaté, Huijsen, Cucurella (Carreras, min.88); Valverde, Camavinga (Silva, min.64); Güler (Diomande, min.64), Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--GOLES.

1-0, minuto 81. Parrott.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Bernal (min.64), Roca (min.83), Natan (min.93), por el Real Betis, y a Güler (min.45+3), Konaté (min.54), Mourinho (min.55), Camavinga (min.61) y Vinícius Jr (min.99), por el Real Madrid.

--ESTADIO: La Cartuja.