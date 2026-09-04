Corea del Norte defiende su corona en Polonia

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Madrid, 4 sep (EFE).- Dos años después de ceñirse la corona universal en Colombia, la selección femenina de Corea del Norte defiende en Polonia su título de campeona mundial sub-20 ante la ambición de un ramillete de rivales como Japón, Estados Unidos, Brasil, España, Francia o Alemania.

El cuadro asiático, que consiguió su tercer título al imponerse por 1-0 a Japón en El Campín de Bogotá, acude con 18 de las 21 jugadoras que se proclamaron campeonas mundiales sub-17 en República Dominicana 2024, incluida Jon Il-chong, declarada mejor jugadora.

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Incluso lo hace con ciertos aires recientes de revancha, por cuanto en el último Campeonato de Asia sub-20, disputado este año, perdió en la final ante la propia selección japonesa, que ha subido al podio mundialista en las cuatro últimas ediciones, con un tercer puesto en 2016, el título en 2018 y las platas en 2022 y 2024.

Brasil, tercera hace dos ediciones mundialistas, tratará de volver a ser protagonista en su condición de campeona sudamericana por delante de Ecuador, Argentina y Colombia, tres equipos que anticipan también batalla junto a Estados Unidos, que también tiene tres títulos en su palmarés -el último en 2012-, que encabeza la armada de la Concacaf junto a México.

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España, subcampeona en 2012 y campeona en 2022, quiere volver a la senda gloriosa después de haber caído hace dos años ante Japón en los cuartos de final con un gol en la prórroga, y abandera la candidatura europea junto a Alemania, también tricampeona mundial, Francia, la anfitriona Polonia, Inglaterra, Italia y Portugal.

El Mundial comenzará este sábado con los encuentros Brasil-Tanzania (13.00 GMT), Polonia-Argentina (13.00), Canadá-Inglaterra (16.00) y México-Benín (16.00); el domingo se jugarán los partidos Francia-Corea del Sur (13.009, Japón-Nueva Zelanda (13.00), Ecuador-Ghana (16.00) y EEUU-Italia (16.00); y el lunes se cerrará la primera jornada con los choques Corea del Norte-Portugal 813.00), Nueva Caledonia-China (13.00), Costa Rica-Colombia (16.00) y España-Nigeria (16.00).

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Se clasificarán para los octavos de final los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

El torneo se disputará en cuatro sedes, Lodz (en cuyo estadio Miejski se disputará la final el día 27), Katowice, Sosnowiec y Bielsko-Biala.

- Composición de los grupos:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: Corea del Norte, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

EFE

jap/cmm