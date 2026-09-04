Anne Hidalgo y el alcalde de París denunciados por los abusos de niños en extraescolares

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París, 4 sep (EFE).- Un grupo de 17 familias de niños que dicen haber sido víctimas de abusos sexuales de monitores de actividades extraescolares en París anunciaron este viernes denuncias contra el Ayuntamiento, contra su alcalde, Emmanuel Grégoire, y su predecesora, Anne Hidalgo, por su presunta responsabilidad.

Las familias, reunidas por la asociación MeTooEcole, van a presentar esas denuncias ante la Fiscalía de París en los próximos días, también contra el responsable de la Dirección de Asuntos Escolares del Ayuntamiento, Patrick Bloche, porque consideran que estaban al corriente de esos abusos y no tomaron las medidas apropiadas para atajarlos y perseguirlos.

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Los abogados de los padres, citados por France Info, señalaron que el procedimiento será por los cargos de poner en peligro de forma deliberada la vida de terceros, no asistir a personas en peligro y no denunciar infracciones cometidas contra menores.

El objetivo es que la justicia determine qué sabían los responsables municipales de la situación en las actividades extraescolares, que dependen del Ayuntamiento de París, y que establezca su presunta inacción para remediarla.

La letrada Kathleen Taieb indicó que les parece inadmisible que se contratara a monitores "sin controlar su honorabilidad", que no fueran suspendidos los presuntos responsables de abusos "pese a las alertas" y que "simplemente" se les mutara a otros puestos o que "no se informara a los padres de lo que pasaba realmente".

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Desde comienzos de año, el Ayuntamiento de París ha suspendido de actividad a 132 monitores, a 52 de ellos por sospechas de violencia sexual o sexista. Se han abierto más de 200 investigaciones penales sobre las actividades extraescolares, cuya organización es responsabilidad municipal.

Hidalgo, de origen español, fue alcaldesa hasta las elecciones del pasado mes de marzo, cuando le sucedió el también socialista Grégoire, que anteriormente había sido durante diez años el 'número dos' de la primera en el Ayuntamiento hasta que en julio de 2024 fue elegido diputado.

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Grégoire reveló en noviembre de 2025, en France Inter, que sufrió violencias sexuales durante varios meses cuando tenía unos 7 años. Según dijo, ocurrieron en el marco de actividades extraescolares, incluida una piscina municipal, pero que mantuvo silencio durante décadas y que decidió contarlo al verse confrontado con casos de violencia sexual en el ámbito escolar y extraescolar de París. EFE