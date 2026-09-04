AMP. La RFEF ofrece el trofeo de la Copa del Mundo a la ciudad de Ceuta

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha compartido este viernes el éxito del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la ciudad de Ceuta, donde el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, han llevado el trofeo de la Copa del Mundo a la sede del Gobierno de Ceuta.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, fueron recibidos en la sede del Gobierno de Ceuta por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, y le ofrecieron el trofeo conquistado el pasado verano en Estados Unidos, un acto realizado en un momento complicado en la ciudad por la crisis migratoria que se desencadenó a principios de agosto.

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Louzán remarcó que "dónde mejor" que Ceuta, "esta maravillosa ciudad", para que el trofeo empezase su gira por España. "Queríamos que hoy estuviera aquí presidiendo este acto con nosotros para reconocer y agradecer todo el trabajo bien hecho que hacéis desde aquí y sobre todo también en momentos difíciles creo que es donde debe estar presente", subrayó.

El dirigente apuntó que en la Ciudad Autónoma "hay mucho fútbol y mucho deporte", reflejado en la Agrupación Deportiva Ceuta, del que es "un orgullo y una satisfacción" que esté en "el fútbol profesional". "Tengo que acudir al corazón y, en este caso, al sentimiento de España por estar hoy aquí. Traemos palabras de cariño hacia el presidente, hacia todos y cada uno de los 83.000 que conformáis esta maravillosa ciudad", indicó.

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Louzán dio las gracias al "grandísimo presidente y grandísima persona" que considera es Juan José Vivas, que "a sus 73 años está dando una imagen de entrega y de compromiso total para con su ciudad y con España". "Y sobre todo lo hace dando lo mejor que tiene, que es todo su tiempo entregándose en cuerpo y alma, estamos muy orgullosos de ti y de saber cómo trabajas para tu tierra y para tu gente, que en este caso es también la nuestra", sentenció.

Por su parte, Juan José Vivas no olvida que "el deporte, pero el fútbol en particular, es un fenómeno sociológico de una trascendencia enorme". "Yo creo que es el fenómeno deportivo y sociológico más importante de nuestro tiempo, y no lo es tanto porque mueva muchísimo en el ámbito económico, no lo es tanto porque genere mucho empleo, es porque desata pasiones, estimula, mueve el ánimo de las personas, porque en definitiva permite sumar voluntades y aunar", detalló.

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"El fútbol une, entre las muchas cualidades que tiene es la de unir. Y eso nos ocurre en relación con nuestro equipo nacional, aquí representado por nuestro seleccionador, entre sus muchas cualidades y virtudes está la que me he referido de estimular las pasiones, sentimientos y capacidad de unir. Hay pocas cosas en el conjunto de España que tengan la capacidad de unir a los españoles como tiene nuestra selección", prosiguió.

Vivas cree que esto se ha podido "ver y comprobar recientemente con motivo de la conquista de la segunda Copa del Mundo". "Esa capacidad de unión hace que la selección española sea el equipo de todos, con independencia de cuál sea el lugar de residencia de cada uno, de dónde viva, de dónde haya nacido, cuál sea su ideología, su credo o sus costumbres, la selección española es de todos. De tal manera que cuando juega la selección española, jugamos todos, cuando gana, que ganamos siempre, pues resulta que ganamos todos", resaltó.

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Posteriormente, el presidente federativo y el seleccionador nacional se reunieron con un centenar de futbolistas, entrenadores, árbitras y árbitros y dirigentes, de la mano de la Federación de Fútbol de Ceuta.

"El fútbol en Ceuta es fundamental, como lo es poder practicarlo con normalidad. Estáis viviendo una situación complicadísima. Contáis con nuestro apoyo y os ayudaremos en todo lo necesario", les remarcó Louzán según un post en 'X' de la RFEF. "El éxito de la selección en el Mundial también es vuestro", apuntó por su parte De la Fuente.

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