El petróleo de Texas abre con una subida del 1,04 % por la tensión en el estrecho de Ormuz

Guardar

Nueva York, 3 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida de un 1,04 %, hasta 91,96 dólares el barril, mientras las tensiones en Oriente Medio siguen escalando y los inversores tienen los ojos puestos en el suministro procedente del estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaba 0,95 dólares respecto al cierre anterior.

PUBLICIDAD

La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado tras los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos y a los que Teherán respondió con bombardeos contra cuatro países del golfo Pérsico.

Este jueves se ha conocido que el ejército estadounidense escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, según ha informado CNN.

La cadena, que cita como fuentes a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con las operaciones, ha señalado que ese tráfico de crudo fue el mayor que se ha producido desde que se inició el conflicto.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró el miércoles que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el pasado lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero.

PUBLICIDAD

El bloqueo del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para el 20 % de crudo mundial, ha disparado el precio del petróleo estos meses. EFE