Cientos de personas se concretan ante la Eurocámara en apoyo a Ceuta: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

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Cientos de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una convocatoria impulsada por PP y Vox para expresar su solidaridad con el pueblo ceutí más de un mes después de la entrada de al menos 72.000 migrantes desde Marruecos.

La movilización, celebrada en las escaleras de la entrada de la Eurocámara de la plaza de Luxemburgo, ha reunido a representantes, asistentes parlamentarios y trabajadores de ambas formaciones, además de algún grupo de ciudadanos ceutíes residentes en Bruselas que se han acercado para reclamar que "Ceuta es España" y que la situación que enfrenta la ciudad no dividirá a su población.

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"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", y "Viva España y Viva Ceuta" han sido algunos de los cánticos coreados por los asistentes durante la concentración, en la que se han exhibido banderas de España, de Ceuta y de la Unión Europea, además de pancartas con mensajes como "Ceuta se defiende", "no a la invasión" o "Marlaska traidor".

Aunque con diferencias en las medidas planteadas, PP y Vox han coincidido en reclamar una mayor implicación de la Unión Europea, exigir el retorno de los migrantes que permanecen de manera irregular en Ceuta y cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabilizan de no haber actuado para impedir la entrada masiva pese a las informaciones que apuntan a que las fuerzas de seguridad habían advertido previamente del riesgo.

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ABANDONARON A SU SUERTE A CEUTA

"Ceuta es España, es Europa, Ceuta es la frontera sur de Europa y Ceuta necesita también la respuesta europea", ha defendido la portavoz del PP Europeo, Dolors Montserrat, en unas declaraciones a los medios en las que ha exigido el "retorno inmediato" de los adultos en situación irregular y la devolución de los menores no acompañados a sus familias.

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La 'popular' también ha defendido que la Unión Europea ha puesto desde el inicio de la crisis "todos los instrumentos" a disposición de España para proteger las fronteras y proceder al retorno de los migrantes en situación irregular, y ha asegurado que "Europa ha estado, está con Ceuta y continuará estando con Ceuta".

En este sentido, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer de antemano, a través de informaciones de la Policía Nacional y del CNI, que podía producirse una entrada masiva de migrantes el 30 de julio y de no haber actuado para impedirla. "Abandonaron a su suerte a Ceuta y abandonaron la lucha por la integridad territorial de España", ha denunciado.

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Además, ha detallado que "la Comisión Europea es conocedora" del informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Por ello, la política catalana ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno y de todo su Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. "Queremos los ciudadanos españoles votar y dar nuestra opinión en las urnas", ha señalado.

LA SITUACIÓN MÁS DURA DE ESPAÑA DESDE 2017

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, por su parte, ha elevado el tono contra Marruecos al calificar la entrada masiva de migrantes en Ceuta como un "acto de guerra híbrida" promovido y "orquestado" por Rabat para "atacar la integridad territorial de España".

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"España se encuentra hoy, es la hora más peligrosa, más dura y más grave de España desde el intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017", ha sentenciado Buxadé, haciendo referencia a "las noticias y los informes" conocidos esta noche que "confirman" una "invasión en sentido estricto" del territorio español.

Esta situación, según ha detallado, se la ha comunicado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas; y el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, para reclamar una condena formal de lo que Vox considera una "agresión" de Marruecos contra la soberanía española.

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En la misiva les ha reclamado suspender "de manera inmediata" el Acuerdo Euromediterráneo entre la UE y Marruecos y el resto de acuerdos internacionales entre ambas partes, así como "paralizar cualquier pago europeo" pendiente a Rabat. También piden suspender la expedición de visados a ciudadanos marroquíes y recomendar a los Estados miembro "que no concedan nuevos permisos de residencia o trabajo" a nacionales de este país.

Por último, Buxadé ha reclamado a la Comisión Europea que proponga al Consejo de la UE la imposición de sanciones a Marruecos, argumentando que, si el bloque comunitario ha adoptado medidas de este tipo contra Rusia por su ataque a Ucrania, debe responder también ante lo que Vox considera un ataque contra un Estado miembro.

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Así las cosas, ha instado al PP a que "se repiense su" decisión de "no apoyar" la pretensión de los de Abascal de "juzgar por traición al señor Sánchez y a su gobierno", previa autorización del Congreso de los Diputados, ante el "evidente acto de traición a España que debe ser juzgado ante" el Tribunal Supremo.