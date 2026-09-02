Putin no está contento con la continuidad de la guerra en Ucrania, asegura Erdogan

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Ankara, 2 sep (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este miércoles que el líder ruso, Vladímir Putin, no está contento con la continuidad de la guerra en Ucrania.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial durante su regreso de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Biskek (Kirguistán), el mandatario turco señaló que tanto él como Putin esperan que la guerra llegue pronto a su fin, mediante un acuerdo de paz.

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"Queremos que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania tenga lugar lo antes posible y que la paz prevalezca en la región. Está claro que esta guerra no ha producido un resultado beneficioso para nuestra región, el mundo ni las partes involucradas", dijo.

"¿Está Putin contento con esta situación? No lo está. También él espera que este asunto llegue a una conclusión favorable lo antes posible. Le dijimos al presidente Putin que estamos preparados para hacer todo lo que esté en nuestro poder por la paz", agregó Erodgan.

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Según el presidente turco, también habló con Putin sobre la situación en el mar Negro, donde se vienen produciendo ataques contra buques comerciales, incluyendo algunos turcos, dejando decenas de muertos.

Erdogan subrayó que Turquía está preocupada por la seguridad no solo de los barcos de bandera turca o son operados por empresas turcas, sino de todo el tráfico marítimo civil en el mar Negro.

"No se debe permitir que el conflicto entre las partes llegue a un punto en el que se ponga en peligro la seguridad de los civiles y la actividad comercial", advirtió.

El mandatario turco insistió en la necesidad de establecer "un mecanismo que garantice de forma permanente la seguridad del transporte marítimo comercial en el mar Negro".

Asimismo, alertó de que la crisis de los cereales está reapareciendo, especialmente en África.

"Me gustaría afirmar claramente que estamos viendo cómo la crisis de los cereales vuelve a emerger, particularmente en el continente africano. Sería beneficioso tomar la iniciativa antes de que el problema crezca aún más", concluyó Erdogan. EFE