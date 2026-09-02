Agencias

La RD Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

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Nairobi, 2 sep (EFE).- Más de 3.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado un total de 6.186 casos confirmados, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 31 de agosto, un total de 3.007 personas han fallecido a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,6 %.

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Asimismo, 1.409 pacientes se han recuperado hasta el momento y otros 830 se encuentran hospitalizados o en aislamiento. EFE

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