La Policía de Alemania halla indicios de un posible "acto delictivo" tras una avería eléctrica en Colonia

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La Policía de Alemania ha informado este miércoles de que existen algunos indicios que apuntan a un posible "acto delictivo" tras una avería registrada en una subestación eléctrica cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, en un incidente que podría enmarcarse en un aumento de los casos de sabotaje registrados recientemente.

"Según el estado actual de la investigación, no creemos que se trate de un fallo técnica sino de un acto deliberado", ha indicado un portavoz de las fuerzas de seguridad que ha detallado que la causa y las circunstancias de este incidente, registrado en Bergheim, al oeste de Colonia, no están del todo claras.

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En este sentido, ha puntualizado que la investigación sigue de momento su curso, pero ha aclarado que las pesquisas avanzan en esta dirección. La avería fue registrada sobre las 20.00 horas (hora local) del martes supuestamente por un problema técnico, tal y como ha explicado.

Varias líneas eléctricas dejaron de funcionar tras un cortocircuito, pero no hubo interrupciones en el suministro eléctrico general. La subestación es operada por la empresa de energía Amprion, que también confirmó el incidente poco después.

Amprion ha señalado que un grupo de expertos está trabajando con las autoridades pertinentes para determinar qué ocurrió y evaluar el impacto. La Policía detalló que está colaborando estrechamente con la compañía y el operador de la red eléctrica RWE.

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El martes, una subestación eléctrica situada en las inmediaciones de la central térmica de carbón de Janschwalde, en el estado oriental de Brandeburgo, también sufrió un incidente similar. En el lugar de los hechos se localizaron varios artefactos explosivos en un caso que está siendo investigado como un presunto sabotaje.

En los últimos meses se han producido varios incidentes relacionados con la infraestructura eléctrica de Alemania. En enero, presuntos extremistas de izquierda incendiaron líneas eléctricas de alto voltaje cerca de una central eléctrica en el suroeste de Berlín, lo que dejó miles de hogares y empresas sin electricidad durante días.

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