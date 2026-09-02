La ONU alerta del creciente riesgo para los aviones civiles en zonas de conflicto

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Toronto (Canadá), 2 sep (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) alertó este miércoles del creciente riesgo en todo el mundo de que aviones civiles sean alcanzados por armamento o queden atrapados en el fuego cruzado de conflictos militares y pidió a sus 193 Estados miembros reforzar las medidas de protección.

El organismo de Naciones Unidas, con sede en Montreal, señaló en un comunicado que sistemas de armas de largo alcance, drones, interferencias de radiofrecuencia contra los sistemas globales de navegación por satélite y sofisticadas defensas antiaéreas están aumentando las amenazas para la aviación comercial.

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La OACI recordó que el artículo 3 bis del Convenio de Chicago de 1944 y la resolución A42-4, aprobada por unanimidad por su Asamblea en 2025, prohíben expresamente el uso de armas contra aeronaves civiles.

El organismo instó a los Estados a evaluar la seguridad del espacio aéreo bajo su control, compartir rápidamente información de inteligencia sobre amenazas y mejorar la coordinación entre las autoridades civiles y militares para evitar que aviones comerciales sean confundidos con objetivos militares.

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La advertencia se produce un día después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtiera directamente a las compañías aéreas y aseguradoras de que el espacio aéreo ruso se está volviendo "completamente inseguro" por la creciente presencia de drones ucranianos.

"Queremos advertir a todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso, a todas las aseguradoras y a todos los que todavía utilizan los principales aeropuertos de Rusia", afirmó Zelenski el martes por la noche, al tiempo que aseguró que Ucrania no tiene como objetivo la aviación civil.

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Ucrania avisó además formalmente este miércoles a la OACI de un aumento de la actividad militar que, según Kiev, hará que el espacio aéreo ruso deje de ser seguro para el tráfico aéreo, y pidió que los vuelos comerciales lo eviten.

"Urgimos a todos a evitarlo (el espacio aéreo ruso)", dijo en X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, al informar de la notificación transmitida oficialmente por Kiev a la OACI.

La OACI señaló que, aunque las aerolíneas pueden modificar sus rutas para evitar zonas de conflicto, esa flexibilidad operativa "no aborda la amenaza fundamental para la seguridad".

El organismo dijo que está actualizando sus manuales sobre medidas de seguridad relacionadas con actividades militares y evaluación de riesgos para las operaciones de aeronaves civiles sobre zonas de conflicto o en sus proximidades. EFE