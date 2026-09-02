La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,86 %

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 1,86 %, hasta las 3.106.215,76 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,99 %, a 134.375.158,23 puntos.

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Todas las líderes cerraron en terreno positivo, pero las mayores alzas fueron para las acciones de Cresud (+4,3 %) y Edenor (+4,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 500 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista bajó a 1.510,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.540 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,4 %, a 1.588,97 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,1 %, a 1.534,30 pesos por unidad. EFE

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