iRobot presenta Roomba Max 875 Combo, su nuevo robot de limpieza que incide en las manchas persistentes y las alfombras

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iRobot ha presentado su nuevo robot aspirador insignia, Roomba Max 875 Combo que, además de ser el más potente de la marca hasta la fecha, refuerza su capacidad de limpieza con la combinación de la tecnología de aspirado SealForce con el protector de rodillo DriLift, para obtener mejores resultados en las alfombras.

Roomba Max 875 Combo + AutoWash Dock llega para ofrecer una limpieza más inteligente, pero también más fuerte, profunda y eficaz, como ha destacado la compañía tecnológica en la presentación de este nuevo producto. Con ello, pretenden ofrecer un robot que sobrepase las expectativas de los usuarios, con una experiencia que profundice en la limpieza de manchas persistentes y de alfombras, y que lo haga con menos pasadas.

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Para evitar que queden migas y otros restos en las alfombras una vez ha pasado el robot aspirador, el nuevo Roomba Max 875 Combo utiliza la tecnología SealForce que sella el chasis contra las fibras con un faldón para concentrar la succión y evitar que el flujo de aire se escape por los laterales.

Según han especificado desde iRobot, SealForce crea un un flujo de aire similar a un tornado de 20L/s y con una potencia de succión de 35.000 Pa, cinco veces más potente que la del modelo Roomba 505.

Para eliminar las manchas secas más persistentes del suelo, Roomba Max 875 Combo emplea el sistema ThermaMist, que rocía vapor caliente de forma continua durante el fregado para suavizar la mancha y desprenderla con solo una rutina de limpieza, sin que haga falta repasar manualmente.

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Este sistema se combina con el rodillo de fregado PowerSpin Max, que iRobot destaca como el más grande de la industria, que friega con agua caliente a una velocidad de 300 RPM y 18 Newtons de presión descendente para un fregado 3,75 veces más profundo y una cobertura 1,2 veces más amplia por pasada.

Por último, el robot de limpieza incorpora la tecnología DriLift impulsada por inteligencia artificial, que detecta automáticamente las alfombras, eleva el rodillo de fregado y desciende un escudo protector para mantener alfombras y tapetes secos durante todo el proceso.

Aparte, iRobot ha diseñado su nuevo robot aspirador para mejorar el alcance en zonas difíciles como las esquinas, donde la tecnología PerfectEdge extiende un rodillo hasta 45 mm a lo largo de paredes y rodapiés, con un cepillo lateral Edge-Sweeping. E incluye el sistema de dso cepillos antienredos, que evita que se queden enredados los pelos largos o de mascotas.

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Roomba Max 875 Combo se complementa con la base de autolavado AutoWash Dock, que lava el rodillo con agua caliente a 80°C y lo seca con aire caliente a 55°C, además de dispensar de manera automática el concentrado de fregado StayClean y vaciar la bolsa para residuos. La compañía destaca que este proceso permite hasta 90 días de mantenimiento autónomo.

A estas características se suma el empleo de la tecnología ClearView Pro Dual-Line LiDAR, que guía al robot aspirador por la vivienda y le permite reconocer y esquivas más de 300 objetos domésticos comunes con PrecisionVision AI. Además, Roomba Max 875 Combo puede gestionarse desde la aplicación Roomba Home, y controlarse mediante comandos de voz a través de Alexa, Asistente de Google y Siri.

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El nuevo robot de limpieza de iRobot está disponible desde este miércoles en la tienda oficial, a un precio de 1.199 euros.