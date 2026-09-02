Finlandia investiga posible violación territorial tras hallar un dron de reconocimiento

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Helsinki, 2 sep (EFE).- La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este miércoles de que ha iniciado una investigación sobre una posible violación de su integridad territorial tras hallar un dron de reconocimiento no identificado en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki.

Según la agencia fronteriza, la aeronave no tripulada fue descubierta el martes por la tarde en un punto rocoso de la costa en la isla de Pellinge por un particular, quien dio aviso a las autoridades.

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La Guardia de Fronteras envió una patrulla al lugar y confirmó el hallazgo de un dron de ala fija de varios metros de longitud, que según la agencia, no constituye ningún peligro al no contener explosivos.

"La Guardia de Fronteras está investigando, entre otras cosas, el origen de la aeronave no tripulada, su posible trayectoria de vuelo o deriva y las circunstancias relacionadas con el incidente. En este momento no se puede determinar con certeza si se trata de una violación territorial", señaló el organismo en un comunicado.

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El Ministerio de Defensa finlandés afirmó que, según la información preliminar, se trata de un dron destinado a tareas de reconocimiento y dijo que las autoridades darán más información a medida que avance la investigación.

"La Guardia de Fronteras y la Policía han iniciado una investigación sobre el incidente", dijo en un comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

Finlandia, país miembro de la OTAN desde 2023, ha sufrido este año varias violaciones de su espacio aéreo protagonizadas tanto por drones ucranianos como por aviones militares rusos.

Algunos de estos drones ucranianos, lanzados por Kiev para atacar objetivos rusos cerca del mar Báltico, se desviaron de su ruta y acabaron estrellándose en territorio finlandés sin causar daños. EFE