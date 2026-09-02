Finlandia convoca al embajador de Rusia por el supuesto ataque híbrido ruso en Leipzig

Guardar

Helsinki, 2 sep (EFE).- Finlandia ha convocado al embajador de Rusia en Helsinki, Pavel Kuznetsov, para pedirle explicaciones por el presunto ataque híbrido ruso de hace un mes contra un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, informó este miércoles la ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen.

Valtonen señaló a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebra en Newtownmountkennedy (Irlanda) que el incidente de Leipzig, del que el Gobierno alemán acusa a Rusia, "pone de manifiesto que la guerra de Ucrania ha llegado también a Europa central".

PUBLICIDAD

La jefa de la diplomacia finlandesa expresó al mismo tiempo todo su apoyo a Alemania, que ha aumentado la presión sobre Moscú mediante el cierre del consulado ruso en la ciudad de Bonn, en el oeste germano, y de un centro cultural en Berlín.

"Es importante que intensifiquemos todas aquellas medidas que pongan en una situación más difícil al aparato bélico ruso, para que Rusia ponga fin a su guerra en Ucrania", declaró Valtonen a la prensa.

El Gobierno alemán atribuyó el martes a Rusia el ataque híbrido del pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, donde fue hallado un dron dotado de una carga explosiva y más tarde se produjo una supuesta colisión entre un segundo vehículo aéreo no tripulado y un avión de carga de DHL.

PUBLICIDAD

Poco después de que Berlín culpara a Moscú de estar detrás del fallido ataque, la ministra finlandesa expresó en redes sociales la solidaridad de su país con Alemania.

"Nos solidarizamos plenamente con Alemania y elogiamos su respuesta decidida. Rusia supone una amenaza a largo plazo para la seguridad europea y transatlántica. Apoyamos la propuesta gremana de incluir nuevas entidades en el régimen de sanciones de la UE", escribió en X.

PUBLICIDAD

Es la segunda vez que Finlandia convoca al embajador ruso en Helsinki en menos de dos semanas, después de que el 21 de agosto le citara para pedirle explicaciones por la presunta violación del espacio aéreo finlandés por parte de un avión militar ruso la noche anterior. EFE