El Kospi surcoreano cae casi un 3 % en la apertura tras bombardeos de EE.UU. sobre Irán

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Seúl, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía casi un 3 % en la apertura de este miércoles, tras los segundos bombardeos de EE.UU. sobre Irán en una semana y el encarecimiento del petróleo.

Tras la apertura, el indicador bajaba un 2,72 %, o 185,72 puntos, hasta los 6.650,08 enteros. El Kospi se elevó un 0,23 % en la sesión previa.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 2,39 %, o 19,61 puntos, hasta las 801,64 unidades.

La bajada del parqué surcoreano sucede después de que Estados Unidos atacara, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, la isla iraní de Larak.

Ante el incremento de tensiones en Oriente Medio, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la víspera con un incremento del 5,2 %, hasta 90,22 dólares el barril, su cierre más alto desde el pasado 23 de julio.

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El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics perdía alrededor del 3 %, mientras que el gigante del sector SK hynix registraba un descenso del mismo nivel.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaban casi un 4 %, y su empresa hermana Kia se dejaba cerca del 2,5 %. EFE