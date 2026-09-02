China se desmarca de la declaración conjunta del G20 por objeciones con el lenguaje plasmado

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China ha votado contra la declaración conjunta emitida por los miembros del G20 ante discrepancias en el lenguaje utilizado en ciertos párrafos, una vez concluida la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales celebrada en la ciudad estadounidense de Asheville.

El Departamento del Tesoro ha publicado el comunicado con una nota al pie de página que detalla la disconformidad de China. "Esperaba poder anunciar hoy un comunicado conjunto unánime que refleje el resultado del excelente trabajo que hemos realizado juntos en los últimos días y a lo largo del año", ha expresado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en rueda de prensa.

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La declaración se centra en el impulso del crecimiento económico mundial, la inversión en el sector empresarial, los desequilibrios que "amenazan la prosperidad global", la crisis de deuda soberana y el fomento de la innovación en el sector financiero.

Precisamente, una de las cuestiones que China ha rechazado se trata del punto de los desequilibros globales. El G20 ha señalado "que los países deben adoptar medidas para eliminar las políticas y prácticas no mercantiles que exacerban los desequilibrios".

"En particular, los países con superávits externos excesivos y persistentes deben eliminar las distorsiones que limitan el consumo interno y que generan una dependencia excesiva de las exportaciones para el crecimiento. Estas políticas y prácticas producen efectos indirectos perjudiciales en los mercados mundiales, regionales y nacionales, e incrementan la dependencia económica", reza el documento.

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Otro de los puntos de fricción y que el gigante asiático también ha rechazado ha sido el párrafo que solicitaba "la navegación libre, segura y predecible a través del Estrecho de Ormuz" y el "funcionamiento eficiente y fluido de cadenas de valor clave, como las de energía, alimentos, fertilizantes y minerales críticos".

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, ha trasladado que lamenta que el G20 no haya podido acordar una declaración unánime y ha defendido la participación de China en todos los debates de manera "activa y constructiva".

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"El G20, como plataforma principal para la cooperación económica internacional, debe coordinar los principales asuntos económicos mundiales de manera objetiva, justa y equilibrada, basándose en consultas y en la participación equitativa. China espera que Estados Unidos, como presidente, y todos los miembros sigan estos principios, respeten plenamente las preocupaciones fundamentales de cada uno y se esfuercen por lograr resultados positivos en la Cumbre de Líderes del G20 en Miami", ha declarado Jaikun, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.