Cassandra Wilson, la cantante que revolucionó el jazz con fusiones, muere a los 70 años

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- La cantante y compositora de jazz Cassandra Wilson, famosa por revolucionar el jazz fusionando el blues, el folk, el country y el pop, falleció a los 70 años de edad en su natal Jackson, Misisipi (EE.UU.).

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, informó a la cadena de televisión WLBT de Mississippi que Wilson falleció el martes por la mañana, pero no aportaron detalles del deceso.

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Famosa por su profunda voz de contralto, Wilson se convirtió en una de las cantantes de jazz más importantes de los años 80 y 90, gracias a álbumes como 'Point of View' (1986), 'Blue Skies' (1988) y, sobre todo, 'New Moon Daughter' (1995), que ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal de Jazz.

En 2009 ganó otro Grammy más gracias a 'Loverly', con el que regresó al jazz tradicional a través de una reinterpretación de estándares clásicos del jazz y el blues.

Proveniente de una familia musical, su padre, Herman Fowlkes Jr., era contrabajista y guitarrista de jazz, además de maestro de música, y fue una figura clave en la escena de jazz y rhythm and blues de Jackson, donde llegó a grabar junto al músico de blues Sonny Boy Williamson.

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De niña comenzó a tocar el piano y la guitarra, posteriormente inició su carrera profesional como cantante de folk a mediados de los años 70, actuando en clubes cerca de Millsaps College, antes de involucrarse con el rock y el rhythm and blues.

En 1982 se mudó a Nueva York, donde se unió al colectivo M-Base, liderado por el saxofonista Steve Coleman, y grabó varios álbumes junto a él a mediados de los años 80.

Wilson además fue telonera de Miles Davis y realizó giras con Wynton Marsalis. EFE