Belén Esteban deja a Juls Janeiro sin argumentos: "La suerte que tienen es que la otra no habla"

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La polémica continúa entre Julia Janeiro y Belén Esteban. A pesar de que tanto la ex como la hija de Jesulín de Ubrique han asegurado en varias ocasiones que no querían entrar en guerra y que no iban a hablar de la otra por respeto a la persona que tienen en común, Andrea Janeiro, lo cierto es que ninguna está siendo capaz de contenerse y los dardos se han convertido en algo habitual entre ambas.

El último capítulo de esta 'guerra' que parece no tener fin, la confesión de Juls de que ni se plantea un posible acercamiento con 'la patrona' por el daño que ha hecho a su padre y a su madre, María José Campanario, asegurando que durante años en su casa han sufrido muchísimo por las cosas que decía la colaboradora en televisión, afirmando rotunda que hay otra versión muy diferente a la que se ha contado que no sabemos porque ellos siempre han estado callados.

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Algo que ha indignado a Belén, que conteniendo su enfado ha dejado a la maquilladora sin argumentos con unas demoledoras palabras: "Yo no voy a entrar en eso. Yo con el que tenía problemas ha sido con su padre, entiendo que lo defienda pero que me van a decir a mí que no ha habido ausencias... Ay, Dios mío, que digan que no haya habido ausencias. Es volver a tantos años atrás. Ay, Dios mío. Una pregunta. ¿Sabe dónde ha estudiado? ¿Sabe la universidad dónde ha ido? ¿Sabe dónde ha vivido? ¿Sabe dónde vive ahora? ¿Sabe lo que está haciendo ahora? ¿Sabe qué está estudiando ahora? ¿Sabe la calle dónde vive? Yo me la sé. Ay Dios. no voy a entrar en... ¿Es que sabes qué pasa? Que si yo contesto van a seguir. pero bueno, que esto es así. Dirá, tú has estado hablando muchos años, por supuesto. Pero claro, a ella le habrán contado una historia, como es lógica, que te puedo decir, que creo que no la que hemos vivido nosotras" ha estallado al hacer referencia a su hija Andrea.

"Es que no quiero hablar más del tema. Pero hay dos historias y la suya está equivocada. Lo que pasa es que tienen la suerte de que la otra no habla. Esa es la suerte que tienen" ha sentenciado.

Respecto a las declaraciones de Juls afirmando que a ella se la linchó mediáticamente mucho más que a su hermana Andrea cuando cumplió la mayoría de edad a pesar de que entonces también quería llevar una vida anónima, la tertuliana ha defendido que "en el programa que trabajaba la que está hablando contigo la defendía siempre ¿o es mentira? Aunque familia mía no es".

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Huyendo de comparaciones con la hija de Jesulín porque "las comparaciones son muy malas" y dejando claro que no son las únicas que tienen un tatuaje de un toro -de hecho ha revelado que también Cristina Tárrega tiene uno- Belén ha dejado claro que ella tampoco quiere coincidir con Julia, aunque sí lo hiciese va a ser educada, por supuesto: "Hombre, no nos vamos a tirar los cacharros a la cabeza, digo yo".

Además, y tras lanzar un nuevo dardo a Rosa Benito apuntando que "espero que le guste mi forma de vestir porque me he puesto un vestido veraniego con playersa porque como sabéis me rompí la pierna en Mediaset y tengo que ir con playeras. Ojalá me pueda poner taconazos como los que yo he llevado", la colaboradora también ha reaccionado a los rumores de que su regreso a televisión sería inminente con un suculento contrato. "No, yo, por ahora, te digo que estoy muy bien como estoy. Estoy con mis cosas de Instagram que me van muy bien y no tengo nada más que decir" ha zanjado.

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