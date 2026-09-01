Wadephul dice que Alemania reaccionará en caso de ser atacada

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Berlín, 1 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, avisó este martes de que su país reaccionará cuando sea atacado, en un contexto marcado por el hallazgo el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig de un dron cargado con explosivos, calificado por las autoridades alemanas de "ataque híbrido".

"Alemania no se va a dejar intimidar y esa va a ser la base de nuestra política. No habrá sobrereacción pero habrá reacciones cuando seamos atacados", dijo a los medios de comunicación alemanes durante su viaje a Argelia Wadephul, que se espera participe este martes en una rueda de prensa en Berlín junto al ministro del Interior, Alexander Dobrindt, sobre este y otros drones encontrados en Leipzig.

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"Rusia tiene que saber que Alemania es un factor de estabilidad en Europa y que siempre está dispuesta a negociar, pero que en ningún caso se va a dejar intimidar", abundó el jefe de la diplomacia germana, que insistió en que su país va a mantener su apoyo a Ucrania en su defensa frente a la guerra de agresión rusa.

Según informó el diario Bild este martes, los servicios de seguridad de Alemania apuntan a Rusia como responsable de lo que el Gobierno alemán considera "un ataque híbrido".

Según dicho diario, uno de esos sistemas, cargado con material detonante, conduce presuntamente al espionaje ruso.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto alemán de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, según informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

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Esos medios, que también citaron fuentes de los organismos de seguridad, apuntaron que el tercer dron fue hallado a primera hora de la tarde del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte oeste del aeropuerto de Leipzig, en Sajonia. EFE