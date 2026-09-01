Siria aboga por una "solución diplomática" con Israel a pesar de sus reiterados ataques contra el país

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El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha subrayado este martes la voluntad de Damasco de trabajar para una "solución diplomática" con Israel a pesar de los reiterados ataques de las fuerzas israelíes contra el país durante los últimos meses a raíz de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Así, ha denunciado que "Israel continúa su agresión con territorio sirio" y ha afirmado que las tropas israelíes han "detenido" a cerca de 150 personas en Siria desde principios de año, al tiempo que ha recordado que diversos altos cargos israelíes han prometido que sus fuerzas no se retirarán del estratégico monte Hermón, tomado tras la huida de Al Assad.

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"Consideramos esto una declaración explícita de intenciones para afianzar la ocupación, que socava cualquier supuesta justificación de seguridad. A pesar de estos desafíos, mantenemos nuestro compromiso de buscar una solución diplomática y trabajamos diligentemente para lograr ese objetivo", ha indicado, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Al Shaibani ha hecho hincapié en que Damasco "permanece firme en sus demandas para una aplicación total del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, la afirmación de la soberanía de Siria sobre los ocupados Altos del Golán y el derecho soberano a levantar un Ejército nacional", todo ello rechazado por Israel, que sigue llevando a cabo operaciones rutinarias en Siria, donde mantiene tropas desplegadas.

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Israel y Siria han mantenido varias rondas de negociaciones, incluida una en Jordania, si bien las tropas israelíes han continuado con sus redadas y bombardeos,entre ellos uno lanzado en agosto contra una base militar argumentando que en la misma había tropas de Turquía, algo desmentido por Ankara. Estados Unidos criticó a su aliado por esta acción.

Las palabras de Al Shaibani han tenido lugar en una rueda de prensa conjunta en Damasco con el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, quien se ha desplazado al país para reabrir la Embajada danesa, cerrada hace catorce años a causa de la guerra civil desatada en el país asiático.

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El jefe de la diplomacia siria ha resaltado en un mensaje en redes sociales que esta decisión por parte de Copenhague es "un paso significativo" en el desarollo de las relaciones bilaterales y "una señal positiva del renovado compromiso de Siria con sus socios europeos".

Por su parte, Rasmussen ha destacado que Dinamarca "es uno de los primeros países de la Unión Europea (UE) en reabrir la Embajada en Siria tras la caída del régimen de Al Assad, con un embajador adscrito". "Lo hacemos para poder influir mejor en la evolución de la situación en Siria y contribuir a la reconstrucción del país", ha argüido.

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"La reapertura también facilitará el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de transición y la cooperación en materia de repatriación voluntaria y deportaciones forzosas de sirios sin residencia legal en Dinamarca", ha explicado, al tiempo que ha anunciado un paquete de ayuda a Damasco por valor de 489 millones de coronas danesas (alrededor de 65,4 millones de euros).

"Con estos fondos adicionales, planeamos fortalecer la reconstrucción de Siria para que los numerosos refugiados y desplazados internos tengan un futuro al que regresar", ha remarcado el jefe de la diplomacia danesa, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores.

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En este sentido, ha ahondado en que "las prioridades e intereses daneses en Siria son claros y coinciden con los de muchos otros países europeos". "Apoyamos una transición política inclusiva y la reconstrucción de Siria, y estamos estableciendo cooperación en materia de migración y repatriación forzosa de sirios que no tienen derecho a residir, por ejemplo, en Dinamarca", ha zanjado.