¿Quién es 'Jhonsson Pulpo'?, heredero del mayor clan criminal de Perú detenido en Bolivia

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Lima, 1 sep (EFE).- La captura en Bolivia de Jhonsson Cruz, conocido como 'Jhonsson Pulpo' y considerado el principal líder de Los Pulpos, la banda criminal más poderosa actualmente de Perú, acabó con una larga búsqueda para atrapar al heredero de esta organización criminal, quien llegó a fingir su muerte y modificar su apariencia con cirugías estéticas para evadir a las autoridades.

La Policía peruana considera a 'Jhonsson Pulpo' la tercera generación de un clan familiar criminal surgido en la ciudad de Trujillo de la mano de su abuelo, Teófilo Cruz Álvarez, quien murió en 2020 en la cárcel mientras cumplía una condena por organización criminal.

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Su padre, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), creó junto a sus tíos la banda criminal Los Pulpos a inicios de los 90, y lideró el grupo hasta que en 2008 fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio, una pena que acabó de cumplir en 2025 gracias a un hábeas corpus que lo sacó de la cárcel.

Con su padre en prisión, 'Jhonsson Pulpo' comenzó a tomar control de la banda con el apoyo de sus tíos con apenas 17 años en 2014, y la llevó a expandir sus tentáculos desde el convulso distrito de El Porvenir, en Trujillo, a otras partes de la ciudad e incluso del extranjero, con su tío Eddy instalado en Chile.

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Con apenas 30 años, 'Jhonsson Pulpo' presenta un largo historial delictivo que abarca varios casos de homicidios y extorsiones, ejecutados especialmente en Trujillo.

A Cruz Torres se le atribuyen los secuestros de los empresarios Santos Guillermo Sánchez, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina, Robert Quezada, entre otros.

Una muestra de la crueldad de la banda al mando de 'Jhonsson Pulpo' es que Sánchez Vera fue asesinado durante su cautiverio, y su cadáver, con signos de violencia y dedos mutilados, lo abandonaron con el mensaje de 'por no pagar completo'.

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A Quezada Crisólogo le mutilaron los dedos para exigir un rescate de dos millones de dólares.

'Jhonsson Pulpo' está condenado en Perú a cadena perpetua por un juzgado de Trujillo, por un robo en el que se mató a un comerciante de la ciudad, ocurrido en marzo de 2020.

Desde agosto de 2022 formaba parte de la lista de los delincuentes más buscados de Perú, y en 2024 se elevó la recompensa ofrecida por su captura de 75.000 soles (unos 22.300 dólares) a 500.000 soles (unos 148.000 dólares).

También está procesado por los delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal, secuestro agravado, entre otros.

Cruz Torres fingió su propia muerte en noviembre de 2020, cuando fue registrado un certificado de defunción a su nombre, en plena pandemia de la covid-19, lo que hizo que momentáneamente dejara de ser buscado y perseguido por las autoridades peruanas.

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Desde entonces ha utilizado múltiples identidades falsas para seguir dirigiendo las operaciones criminales desde los países vecinos a Perú, especialmente en Chile y Bolivia.

Su rostro apunta a haberse sometido a un número indeterminado de operaciones de cirugía estética para modificar su apariencia, que ha variado notablemente desde las fotografías tomadas en sus primeras detenciones.

En enero de este año ya hubo un primer intento para capturar a 'Johnsson Pulpo' en Bolivia, en un operativo coordinado con las policías de Chile y Perú, pero finalmente solo pudieron arrestar a su pareja, Keisy Salvatierra, de 29 años, quien también tenía una orden de captura por el secuestro.

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En ese momento, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, dijo que era cuestión de días para que dieran con el paradero de Jhonsson, pero el criminal pudo sostener la huida ocho meses más, hasta este martes. EFE

(foto)