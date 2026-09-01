La producción petrolera de Brasil alcanzó su segundo récord consecutivo en julio

Guardar

Río de Janeiro, 1 sep (EFE).- Brasil, octavo mayor productor mundial de crudo, extrajo en julio un promedio diario de 5,85 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, con lo que se anotó su segundo récord mensual seguido, informó este martes la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).

Según el regulador, la producción brasileña de hidrocarburos en julio fue en un 13,4 % superior a la del mismo mes de 2025 y en un 0,15 % mayor que la de junio.

La producción se ha recuperado en los dos últimos meses, después de una leve caída en mayo que se debió a la paralización de algunas plataformas para mantenimiento.

Teniendo en cuenta tan solo el petróleo, la producción brasileña alcanzó en julio un récord de 4,49 millones de barriles diarios, un volumen en un 13,6 % superior al del mismo mes del año pasado y un 0,5 % mayor que el de junio de este año.

PUBLICIDAD

La producción de gas natural, por su parte, fue de 214,9 millones de metros cúbicos por día, con un salto del 12,6 % en la comparación interanual, pero una reducción del 1,1 % frente a junio, cuando fue récord.

Según la ANP, el 98,1 % del petróleo extraído por Brasil en julio, así como el 88,7 % del gas natural, provino de áreas marinas.

El 82,4 % de toda la producción en julio, el equivalente a 4,82 millones de barriles diarios, fue extraída del presal, el horizonte de explotación ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.

PUBLICIDAD

Las gigantescas reservas del presal pueden colocar a Brasil entre los cinco mayores exportadores mundiales de hidrocarburos en 2030, según las proyecciones del regulador.

La estatal Petrobras se mantuvo en julio como la mayor productora del país con el 87,27 % de la producción brasileña (5,11 millones de barriles diarios) incluyendo los yacimientos en los que actúa individualmente como los que explota como operadora en consorcios con otras empresas.

PUBLICIDAD

Enseguida se ubicaron la noruega Equinor (135.719 barriles diarios), las brasileña PRIO Forte (108.612) y PRIO Tigris (103.806), y la francesa TotalEnergies (90.023).

Los datos de la ANP correspondientes a julio incluyen la producción de 50 empresas que operan en Brasil y explotan 278 áreas, de las cuales 257 están bajo régimen de concesión. EFE