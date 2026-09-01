Amenaza de huelga en Brussels Airlines por obligar a su personal a cubrir la ruta con Tel Aviv

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Uno de los principales sindicatos del personal de Brussels Airlines, ACV Puls, ha amenazado a la aerolínea con una huelga por obligar a pilotos y tripulación de cabina a cubrir la ruta reactivada este verano con Tel Aviv, a pesar de que la compañía pactó con los trabajadores que esta conexión se gestionara únicamente con personal voluntario.

Tras los primeros vuelos operados por voluntarios este verano en un periodo de prueba, la compañía considera ahora que se dan las circunstancias para operar vuelos de manera segura en el marco de sus procedimientos ordinarios para las rutas de salida o llegada en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

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Sin embargo, el sindicato defiende que el Ministerio de Exteriores belga desaconseja los viajes no esenciales a Israel y afirma que defenderá los derechos de los empleados que no quieran volar a "zona de guerra", por lo que ha notificado un "preaviso de huelga" con efecto a partir de este mismo 1 de septiembre.

En declaraciones a la prensa belga, una portavoz de ACV Puls ha indicado que "existe una gran preocupación entre el personal con respecto a la seguridad física y el impacto psicológico y ético de estos vuelos", al tiempo que ha aclarado que las acciones sindicales que llevará a cabo si Brussels Airlines no corrige la situación "se limitarán exclusivamente a los vuelos con origen o destino en Tel Aviv".

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La compañía, por su parte, ha replicado en un comunicado a los medios belgas este mismo martes que las operaciones se retomaron con éxito en verano recurriendo a personal voluntario, por lo que ya se puede "retomar el procedimiento habitual para la elaboración de los horarios de vuelo. De este modo, Brussels Airlines sostiene que, junto al resto de aerolíneas del Grupo Lufthansa, seguirá "vigilando de cerca la situación sobre el terreno" para poder "ajustar" los procedimientos en todo momento si fuera necesario.