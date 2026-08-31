Polonia intercepta un avión ruso a 30 kilómetros de su costa en el norte del país

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El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha denunciado este lunes que los sistemas aéreos polacos han interceptado un avión de reconocimiento ruso tipo IL-20 a 30 kilómetros de la costa en el norte del país, si bien ha apuntado a que no se ha producido ninguna violación del espacio aéreo sobre el Báltico.

"Rusia, una vez más, ha puesto a prueba nuestros sistemas de disuasión y defensa aérea", ha señalado un mensaje en redes sociales el titular de Defensa, detallando que los cazas polacos interceptaron el aparato a 30 kilómetros al norte de Leba, en el norte del país.

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Los aviones de reconocimiento rusos, y recientemente también los aviones de combate, sobrevuelan de forma regular el mar Báltico con sus transpondedores apagados y sin planes de vuelo registrados, lo que impide su identificación y complica el trabajo de las autoridades de control de tráfico aéreo.

Varsovia interceptó aviones rusos en varias ocasiones a principios de agosto y a mediados de julio. Este tipo de incidentes son frecuentes desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

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