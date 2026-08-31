La literatura es una defensa ante la "palabra mecánica" de la IA, subraya Gioconda Belli

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Mariana González- Márquez

Guadalajara (México), 31 ago (EFE).- La escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien este lunes fue declarada ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, aseguró en México que la literatura es la defensa ante el embate de la inteligencia artificial (IA) que está condicionando a las nuevas generaciones.

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“Estamos en un mundo tan lleno de distracciones, con un cada vez más corto nivel de atención, que creo que luchar por que se lea, hacer obras de literatura que hablen y que le digan a la gente (que hay) una manera de ver el mundo distinto, eso es fundamental para mí”, dijo en la conferencia de prensa del fallo del premio FIL.

Belli (Managua,1948) consideró que la humanidad está frente a una "época difícil" por el temor de que "se sustituya la palabra del ser humano por una palabra mecánica".

"Estas inteligencias artificiales, si nos ponemos a pensar es nuestra inteligencia, lo que ha llenado esas máquinas de información y lo que saben, se lo hemos dado nosotros sin que nos pidieran permiso”, aseguró.

La nicaragüense, autora de una decena de libros de poesía, ensayo y novela, fue elegida por el jurado del Premio FIL por haber hecho “una renovación del lenguaje literario” que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos.

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El jurado también destacó el sentido político de su literatura "atravesada por las grandes convulsiones políticas de Nicaragua y que ha influido en varias generaciones de escritores y lectores".

Belli remarcó que su obra es una celebración a su propio cuerpo como una forma de rebelarse ante el poder y la discriminación hacia las mujeres que perdura en pleno siglo XXI.

“Empecé a escribir poesía como una celebración de mi cuerpo sin darme cuenta que eso iba a ser subversivo. Cuando me di cuenta que era subversivo (...) también me di cuenta que había una necesidad, de las mujeres, de todas nosotras de afirmarnos, de encantarnos, de ser felices y orgullosas de ser mujeres y no sentir esa discriminación”, afirmó.

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Señaló, además, que a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres ha sido visto como algo peligroso por lo que su literatura reivindica el goce de la corporalidad y la identidad de lo femenino.

“Me siento feliz de ser mujer, feliz de ser madre, de tener un cuerpo como el que tengo, que es capaz de sentir la duda y de sentir la naturaleza y todas esas grandes tensiones y pasiones. Celebrarlo y además invitar a tantas mujeres a participar de esa celebración, ha sido uno de los gozos que he tenido en mi literatura”, afirmó.

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La autora de ‘El país de las mujeres’ (2010) afirmó que el exilio que vive en España desde 2022 por su postura contra el régimen Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosa Murillo ha sido distinto al que vivió en México en 1975, debido a la madurez que ha logrado en su obra literaria.

“No estoy sola ni cuando estoy sola, porque tengo toda esa experiencia y esas ganas de decir. Y eso me ha ayudado muchísimo porque ahora sí siento que tengo una voz que tiene cosas que decirle a este mundo, en este momento (de) los exilios y todos los migrantes y todos los que estamos siendo desplazados”, expresó.

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El premio FIL está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y un reconocimiento y será entregado el próximo 28 de noviembre durante la inauguración de la edición 40 de la FIL, considerada la más importante del mundo en español, y que este año tendrá a Italia como país invitado de honor. EFE

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