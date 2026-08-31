La inflación repunta en agosto en Alemania hasta el 2,9 % por los precios de la energía

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Berlín, 31 ago (EFE).- La tasa de inflación interanual en Alemania subió al 2,9 % en agosto, según el dato adelantado presentado este lunes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), a lo que contribuyó el aumento interanual del 10,5 % en los precios de la energía.

Respecto a julio, la tasa interanual aumentó una décima en agosto.

Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, mantuvo la tendencia al alza de los precios de la energía.

Ya en julio, mes en el que expiraron las rebajas a carburantes con las que el Gobierno alemán quiso paliar los efectos económicos de la guerra de Estados Unidos contra Irán, un conflicto que ha afectado el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz, el precio de la energía aumentó un 8,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

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La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se situó en el 2,4 % en agosto, un porcentaje idéntico al de julio. EFE