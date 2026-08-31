La Federación Española de Fútbol ultima un acuerdo para que sus futbolistas puedan congelar óvulos

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La Real Federación Española de Fútbol (REFEF) última un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección puedan congelar óvulos y facilitar el encaje de la maternidad en su carrera deportiva, según ha avanzado 'El País' y ha confirmado a Europa Press la REFEF.

En principio, está previsto que el acuerdo se firme en las próxima semanas. En una entrevista en El País, Alexia Putellas explicaba este domingo que las capitanas habían trasladado a la federación sus reflexiones sobre cómo encajar la maternidad con su carrera deportiva. "Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", señalaba la futbolista.

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Otras organizaciones de deportistas profesionales de élite han puesto en marcha medidas para proteger la maternidad de las deportistas. Por ejemplo la WTA, la Asociación de Tenis Femenino, introdujo en junio de 2025 la denominada 'Regla de Especial Protección de la Fertilidad', que permite que las jugadoras puedan tomarse un tiempo fuera de la competición para someterse a un procedimiento de protección de la fertilidad como la congelación de óvulos o embriones, y regresar a la competición de forma segura con una clasificación protegida, sin que su ránking se vea afectado.

También desde las administraciones publicas han empezado a implementar medidas en este sentido para todas las mujeres que quieran preservar su fertilidad. Por ejemplo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) anunció en 2024 que este mismo año y hasta 2028 las mujeres sin patologías pueden congelar sus óvulos de forma paulatina por tramos de edad.

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Ya en 2014 empresas tecnológicas como Facebook y Apple anunciaron que constearían el proceso de congelación de óvulos a las empleadas que desearan retrasar la maternidad, un mensaje que, sin embargo, en aquel momento generó un encendido debate entre quienes consideraban que suponía un incentivo a las mujeres para desarrollar su carrera profesional y quienes lo entendieron como una forma de retenerlas en sus puestos de trabajo.